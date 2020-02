Faith Kakembo i Melodifestivalen – Här är allt du vill veta

Faith Kakembo gör sitt första framträdande i Melodifestivalen på lördag den 15 februari i deltävlingen tre i Luleå.

Här är allt du behöver veta om Faith Kakembo:

Hennes fullständiga namn är Elna Faith Kakembo Wilén. Hon är 34 år gammal och född och uppvuxen i Jönköping där hon också är bosatt.

Hon har studerat anestesi på Jönköpings Universitet och arbetar som anestesisjuksköterska på Länssjukhuset Ryhov.



Precis som hennes namn antyder så är Faith Kakembo troende. I en intervju med den kristna tidningen Världen idag talar hon ut om sin tro.

– Den betyder jättemycket. Tron är ett stöd i allt jag gör, oavsett om det är roliga eller tråkiga saker, säger hon till Världen idag.



SLOG IGENOM I P4 NÄSTA

Det var i kyrkan som hennes intresse för musiken väcktes och hon började sjunga i kyrkokören. Men hennes genombrott på den stora scenen skulle komma först när hon deltog i "P4 nästa" förra året.

Där uppträdde hon med låten "Through fire and rain" och slutade på delad tredjeplats. Under finalen imponerade hon så pass mycket att SVT hörde av sig.

– Jag blev uppringd av SVT som sa att de ville ha med mig i mello vilket såklart är superroligt, säger Faith Kakembo till Sveriges Radio.

LÅTEN HYLLAS

Låten hon uppträder med heter "Crying rivers" och har på förhand lovordats av recensenterna. Aftonbladets Markus Larsson hyllar framförandet.

– Det här är balladen vi har väntat på och kan bli ögonblicket i rutan som ger oss rysningar, säger Markus Larsson i Aftonbladet TV.



Hur det går återstår att se, men en sak är säker. Faith tror på sig själv.