Frida Örhn, 40, är född och uppvuxen i Solna i Stockholm. I deltävling fyra i Malmö tävlar hon med låten "We are one".

Det är fjärde gången som hon ställer upp i Mello, men första gången som soloartist. Hon har utbildat sig inom yrket på olika musikskolor och sökte 2002 till Fame Factory utan framgång.

Det stora genombrottet skulle komma fem år senare. 2007 släppte hon skivan Den lyckliges väg tillsammans med Bo Sundström, känd från Bo Kaspers Orkester.

Skivan nådde viss framgång på hemmaplan men Frida nöjde sig inte med det. Som medlem av gruppen Oh Laura slog hon också igenom internationellt med superhiten "Release me".

INTERNATIONELL SUCCÈ

Låten användes i en reklamfilm för SAAB och blev därefter en hit världen över. 2007 var minst sagt ett hektiskt år för Frida.

Utöver soloskivan och jättehiten med den ena gruppen, hann hon också med att ge ut debutalbumet Tales from a Trailor Trash Soul med sitt andra band Cookies 'N Beans.

Mellokarriären då? Där gjorde hon debut redan 2004 med band nummer tre kallat LaRoxx. De ställde upp med låten "(Are U) Ready or Not", som dock inte tog sig vidare.

Nästa gång det begav sig var år 2010 med bandet Cookies 'N Beans som inte heller tog sig vidare med låten "What If".

GICK TILL ANDRA CHANSEN

Bandet ställde upp igen 2013 med låten "Burning Flags" som ordnade Fridas hittills bästa placering i Melodifestivalen då de tog sig till andra chansen.

Nu ställer Frida Örhn upp för fjärde gången totalt, men för första gången på egen hand med låten "We are one". Den är skriven av Frida själv tillsammans med Hampus Eurenius och Nicklas Eklund.

Frågan är om det blir fjärde gången gillt för Frida?