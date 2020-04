Stora missen – 130 000 svenskar får inte sin skatteåterbäring

Under gårdagen började skatteåterbäringen betalas ut på svenskarnas konton. Alla som hade deklarerat digitalt senast den 31 mars kunde redan då få sina pengar. Pengarna ska vara utbetalda senast skärtorsdagen.

Samtidigt gick Skatteverket ut med en varning om bluff-mejl och bluff-sms. Budskapet var tydligt: Klicka inte på länken. Du kan läsa mer om varningen här.

130 000 får inte sina pengar

Men nu kommer nästa smäll. Det visar sig nämligen att över 130 000 svenskar som hade deklarerat digitalt den 31 mars inte kommer att få sina pengar, på grund av en liten miss.

Det de missat är att ange ett bankkonto för utbetalning. Det gör att pengarna istället blir liggande på skattekontot utan att kunna betalas ut.

– En viss andel är säkert personer som har förbisett det här med konto, säger Johan Schauman, verksamhetsutvecklare på Skatteverket till Dina Pengar.

130 000 har missat att ange konto för utbetalning. Bildkälla: Janerik Henriksson / SCANPIX / TT

Mest troligt är att det rör sig om personer som deklarerar för första gången.Men det kan också vara så att personerna som inte angett ett bankkonto inte heller vill göra det.

Förr kunde man få pengarna utbetalda med ett utbetalningskort men detta ändrades för några år sedan och pengarna går nu istället till skattekontot, skriver Dina Pengar.

Så gör du för att få pengarna

Vill man se om det finns pengar att hämta ut gör man det enklast genom att logga in på sitt skattekonto på Skatteverkets hemsida.

Den som missat att ange ett bankkonto men vill ha sina pengar kan antingen logga in på skattekontot och ange ett kontonummer. Eller så kontaktar man Skatteverket och begär utbetalning, detta kan inte göras via telefon utan måste skickas in skriftligen till Skatteverket.

Inte för sent

Har du ännu inte lämnat in din deklaration är det inte för sent ännu. Du har till den 4 maj på dig att skicka in deklarationen.