Brukar du bli nervös när turen oturligt nog hamnar på dig för att poppa kvällens bubbel, mitt framför alla? Eller brukar du bli minst lika obekväm när någon annan flasköppnar-amatör i sällskapet får ansvaret för att öppna skumpan?

Vi har nog alla hört en och annan story om när den där oberäkneliga korken har flugit iväg helt åt fel håll (ibland i 60-70 km/h) och olyckligt nog träffat något, eller någon...

Det verkar dock vara få personer som vet att det faktiskt finns ett korrekt sätt för att öppna den där flaskan med champagne, cava eller prosecco. Och det behöver inte vara speciellt svårt heller!

Här kommer därför en liten guide med fyra enkla steg på hur du som nybörjare öppnar din flaska elegant och spillfritt – även kallat "sommelieröppningen".



Lär dig att öppna bubblet på rätt sätt, i fyra enkla steg. Bildkälla: AG Photo Design/Shutterstock

1. Välkyld flaska

Börja med att kyla bubblet, till runt 6-8 grader. Det är annars lätt att korken flyger ut av misstag och tar med sig halva flaskans innehåll...

2. Lossa folie och stålgrimma

Ta bort folien runt korken och lätta på stålgrimman eller ta bort den helt. Det är viktigt att hela tiden ha kvar din tumme på korken om trycket i flaskan är högt – annars kan det ske en olycka!

3. Ena handen om korken, andra om botten

Nu är det dags att ta ett stadigt grepp om korken med din ena hand. Din andra hand tar du om flaskans botten! Luta flaskan bort från dig i 45 graders vinkel, snett uppåt.

4. Vrid på flaskan – inte korken

Håll still handen om korken och vrid försiktigt på flaskan tills du känner att korken börjar pressas ut. Håll emot och låt korken sakta släppa. Tillslut hör du det välkända poppet – VOILÀ!

Källa: Systembolaget



Ta korköppningen till nästa nivå – testa att sabrera flaskan med en sabel! Bildkälla: Dmitri Fedorov/Shutterstock

Vill du avancera? Testa att sabrera din skumpa

Att sabrera bubbelflaskan med en sabel, likt den franska kejsaren Napoleon, är ett riktigt partytrick som garanterat kommer att höja stämningen på vilken fest som helst!



Du behöver:

En sabel eller en stor kniv. Välj champange, crémant eller cava – ta inte prosecco eller tysk sekt då dessa flaskor är för tunna och kan explodera i handen.

Gör såhär:

Följ steg 1-2 ovan. Håll under flaskan, luta den bort från dig i 45 graders vinkel och vänd "sömmen" på flaskan uppåt. Dra med sabeln snabbt mot flaskkragen i ett knyck och tänk på att följa flaskans form. Förhoppningsvis flög korken iväg, och du har nu en öppnad flaska plus ett fint snitt precis under flaskkragen!

Trycket i flaskan gör så att allt glassplitter blåser bort.

Källa: Expressen