Oftast när man pratar om diskriminering brukar det ju gälla diskriminering mot kvinnor.

Men nu har faktiskt ett svenskt företag fällts för att måla upp en ”schabloniserande bild av män”.

Det är träningsklädesföretaget Casall som nu fälls av Reklamombudsmannen för att i en annons för träningstights skrivit så här:

”Strong Supportive Stylish (Like your husband used to be)”

Enligt företaget skulle det var ett kul skämt, men reklamen blev anmäld till RO av två privatpersoner.

En av de som anmält reklamen frågade sig hur det sett ut om det hade stått likadant fast ”wife” istället för ”husband”.

"Framställer män på ett stereotypt sätt"

Reklamombudsmannens opinionsnämnd håller med om att reklamen är diskriminerande, och skriver så här:

”Enligt nämnden förmedlar påståendet intrycket att män i en parrelation med tiden slutar bry sig om hälsa, utseende och att vara stöttande mot sin partner. Enligt nämnden framställer reklamen män på ett stereotypt sätt som är nedvärderande för män i allmänhet.”

Företaget: "Inte alls kränkande"

Enligt Casall hade man ingen tanke på att vara könsdiskriminerande, utan menar att annonsen är fyndig och rolig, och ”mycket svårt att förstå de två anmälningarna”.

”De män som annonsören har visat reklamen för tycker att reklamen är riktigt roligt och inte alls kränkande”, står det i yttrandet från Casall.

