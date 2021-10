På lördagskvällen hölls en klimatkonsert i Kungsträdgården i Stockholm där några av Sveriges mest välkända artister uppträdde. Några av stjärnorna som stod på scen var Victor Leksell, Peg Parnevik, Tusse och First Aid Kit.

En annan person som stod på scen vid flera tillfällen var klimataktivisten Greta Thunberg. 18-åringen höll bland annat ett tal om att vi måste sätta mer press på politiker att vidta åtgärder mot klimatkrisen.

Men hon bjöd även publiken på en riktigt oväntad show.

Sjöng inför publik för första gången

Vid ett av tillfällena då Greta stod på scen började musik plötsligt spelas.

Då började Greta, tillsammans med klimataktivisten och Fridays for future-organisatören Andreas Magnusson, 17, som var en av programledarna för galan, sjunga och dansa till låten "Never gonna give you up".

Publiken blev då alldeles till sig och applåderade och jublade.

"Inte bara arga barn"

Greta Thunberg och Andreas Magnusson förklarar senare för Aftonbladet att det finns ett internt skämt inom Fridays for future-organisationen, där medlemmarna "rick-rollar" – vilket med andra ord innebär att sjunga och dansa till låten "Never gonna give you up".

– Vi ville ge andra aktivister en rolig överraskning eftersom vi vet att de har arbetat så hårt med den här konserten. Vi är trots allt i grund och botten tonåringar som skojar med varandra, inte bara arga barn som media ofta porträtterar oss som.