Ny varning när stormen drar genom Sverige

Fakta: Bra att tänka på när stormen drar in • Stanna inomhus när det blåser som mest för att inte riskera att bli skadad av kringblåsande föremål. • Ta in alla lösa föremål från trädgårdar och balkonger och glöm inte att förankra studsmattan. • Stäng fönster, balkong- och altandörrar. • Se till att ha stearinljus och tändstickor hemma, liksom batterier till ficklampa. • Fyll upp vattenflaskor. • Res bara om du måste, och se till att du är ute i god tid. Källa: Räddningstjänsten Syd

— Då kommer nordvinden i gång. Det kommer blåsa på rejält med stormbyar och även snö, säger Anders Wettergren, meteorolog på SMHI.

Stormen drog in över västkusten och södra Sverige under lördagskvällen. Lågtrycket rör sig österut över landet och de kraftigaste vindarna i syd och väst kulminerade under natten.

Under den tidiga söndagsmorgonen slog den västliga vinden om till nord eller nordväst i norra Götaland och Svealand.

— Lågtrycket går i nordlig bana åt den baltiska sidan. På baksidan av det får vi en tilltagande vind som är lite separat från stråket som är nere över Danmark och södra Götaland, säger Anders Wettergren.

Nära 15 000 strömlösa

Trafikverket har rapporterat om träd som blåst ned över vägar och elledningar i bland annat Halland, Skåne, Västra Götaland och Östergötland.

Elbolagen Eon, Ellevio och Vattenfall hade nära 15 000 strömlösa kunder vid 04.30-tiden.

På flera av SMHI:s kuststationer har det uppmätts vindar i orkanstyrka.

Nidingen har till exempel haft 31,8 meter i sekunden. I Falsterbo i Skåne har det uppmätts stormbyar på 30,7 meter i sekunden. Och på Hanö i Blekinge uppmättes byar på 38,9 meter i sekunden vid 21-tiden. I Malmö har det blåst i 25 meter per sekund.

Inåt landet har det uppmätts vindar på över 20 meter per sekund, till exempel i västgötska Rångedala och småländska Växjö.

En byggkran i Västra hamnen i Malmö välte. Flera byggbodar krossades av kranen.

Byggkran välte

I Västra hamnen i Malmö välte en byggkran sent på lördagskvällen. Ingen skadades, enligt polisen.

Öresundsbron stängdes av och väntas öppna igen klockan åtta på söndagsmorgonen.

"Vinden är starkare än vad prognosen visar och vi stänger bron av säkerhetsskäl", skriver Öresundsbron på Twitter.

Två tonårspojkar skadades i Östra Göinge i Skåne när ett träd föll över den A-traktor de färdades i, skriver polisen. De fördes med ambulans till sjukhus. Det finns inga uppgifter om skadeläget.

Flera tåglinjer längs västkusten och i Skåne har ställts in.

Plan dirigerades om

Två plan på väg mot Landvetter utanför Göteborg från Gran Canaria respektive Teneriffa fick dirigeras om till Arlanda på grund av stormen. Dessutom fick ett plan på väg till Malmö i stället landa i Köpenhamn, skriver Göteborgs-Posten.

De hårda vindarna gjorde också att Älvsborgsbron i Göteborg stängdes för trafik.

Under söndagen avtar vinden successivt och på måndag blir det betydligt lugnare, enligt SMHI.

Hårda vindar gör Älvsborgsbron stängs för trafik. Arkivbild.

Vatten från Öresund slår över kajen och bilar blir stående på vägen mellan Universitetsbron och Klaffbron i hamnen i Malmö.