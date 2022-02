Otåliga löper högre risk att dö tidigt

Lisa Norrgren disputerade i februari 2022 på avhandlingen “Carpe Diem or Seize your Health? The Economics of Time Preferences, Health, and Education”.

Avhandlingen utgår till stor del från Stockholm Birth Cohort, som är ett unikt datamaterial där 15 000 ungdomari 13-årsåldern 1966 intervjuades och genomgick olika tester. 13 000 svarade på frågan om tidspreferenser.

Ungdomarna följdes sedan över decennierna fram till nutid. Under 1980-talet uppstod en intensiv debatt om databasens etiska grunder, vilket ledde till att den förstördes. Beslutet omvärderades under 1990-talet och informationen kunde då återskapas. Datamaterialet används i dag av forskare inom olika discipliner, med starka säkerhetsrutiner.

Källa: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet