Internetjätten Facebook har lagt till en ny funktion som tillåter gruppadministratörer att debitera en månadsavgift för sina medlemmar. Detta gör att du snart kanske måste betala för att vara med i en facebookgrupp.

Facebooks nya funktion kallas prenumerationsgrupper och kommer till en början att vara tillgänglig för ett mindre antal grupper, rapporterar The Sun.

Dessa grupper kommer att kunna debitera sina användare för sitt medlemskap, detta genom att ta betalt en månadsavgift som ligger rullande för dig som medlem.

Om testet som nu görs på ett antal grupper blir framgångsrikt kan det i framtiden innebära att alla som driver en Facebookgrupp kan använda sig av den nya funktionen.

Nya funktionen prenumerationsgrupper

Alex Deve som arbetar på Facebook förklarar att de fått in flera förfrågningar från olika gruppadministratörer att de letar efter sätt att tjäna pengar på sina grupper, detta för att kunna öka engagemanget och fortsätta sitt arbete i grupperna. Och detta påstås Facebook nu ha löst genom sin nya tjänst prenumerationsgrupper som öppnar för månadsbetalningar direkt via Facebook.

De olika prenumerationsavgifterna varierar idag från 4,99 dollar till 29,99 dollar varje månad, vilket motsvarar cirka 45 till 265 kronor.

En av grupperna som är med under testperioden är Subscription Groups som drivs av Sarah Mueller. Hon driver för närvarande en grupp som heter Declutter My Home, som "inspirerar och motiverar" människor att städa upp sina hus eller lägenheter. Enligt Facebook debiterar Sarah 14,99 per månad för att gå med i gruppen.

Facebook säger att det inte tar någon del av intäkterna från gruppadministratörerna under den testperiod.