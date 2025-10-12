Taco Bell öppnar i Sverige – här blir första restaurangen

Taco Bell är en av världens största snabbmatskedjor och specialiserar sig på mexikanskinspirerade rätter som tacos, burritos och quesadillas. Kedjan har tusentals restauranger världen över, främst i USA, men finns även i bland annat Storbritannien, Spanien och Japan.
Snabbmatskedjan blir den senaste i raden av amerikanska koncept som etablerar sig i Sverige.
Första öppningen sker i Stockholm
När det först rapporterades om Taco Bells etablering i Sverige pekade mycket på att premiärrestaurangen skulle hamna i Solna, i anslutning till köpcentret Mall of Scandinavia, något som Nyheter24 tidigare skrivit om.
En platsannons på Arbetsförmedlingen efter personal till just Taco Bell i Solna förstärkte den teorin.
Men nu är det bekräftat att det blir ett annat köpcentrum i Stockholmsområdet som får äran.
Här blir första restaurangen
Det är nu klart att Taco Bell slår upp portarna i Täby centrum – i de lokaler som tidigare huserade Burger King, rapporterar Mitt i. Bakom etableringen står franchisetagaren TB Group Scandinavia med Monir Kalgoum som vd. Kalgoum har tidigare varit delägare i hamburgerkedjan Brödernas tillsammans med sin bror, NHL-stjärnan Mika Zibanejad.
– Ja, de kommer att öppna i Täby centrum, och det blir deras första restaurang i Sverige, säger centrumchefen Linda Jensen till Mitt i.
Exakt datum för öppningen är ännu inte officiellt, men restaurangen väntas slå upp dörrarna någon gång i vinter.