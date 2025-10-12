Taco Bell öppnar i Sverige – här blir första restaurangen

Den amerikanska snabbmatsjätten etablerar sig i Sverige. Nu står det klart när och var Taco Bell öppnar sin första restaurang – men det är inte där många trodde.

Taco Bell är en av världens största snabbmatskedjor och specialiserar sig på mexikanskinspirerade rätter som tacos, burritos och quesadillas. Kedjan har tusentals restauranger världen över, främst i USA, men finns även i bland annat Storbritannien, Spanien och Japan.

Snabbmatskedjan blir den senaste i raden av amerikanska koncept som etablerar sig i Sverige.

Första öppningen sker i Stockholm

När det först rapporterades om Taco Bells etablering i Sverige pekade mycket på att premiärrestaurangen skulle hamna i Solna, i anslutning till köpcentret Mall of Scandinavia, något som Nyheter24 tidigare skrivit om.

En platsannons på Arbetsförmedlingen efter personal till just Taco Bell i Solna förstärkte den teorin.

Men nu är det bekräftat att det blir ett annat köpcentrum i Stockholmsområdet som får äran.

Här blir första restaurangen

Det är nu klart att Taco Bell slår upp portarna i Täby centrum – i de lokaler som tidigare huserade Burger King, rapporterar Mitt i. Bakom etableringen står franchisetagaren TB Group Scandinavia med Monir Kalgoum som vd. Kalgoum har tidigare varit delägare i hamburgerkedjan Brödernas tillsammans med sin bror, NHL-stjärnan Mika Zibanejad.

– Ja, de kommer att öppna i Täby centrum, och det blir deras första restaurang i Sverige, säger centrumchefen Linda Jensen till Mitt i.