Taco Bell öppnar i Sverige – här blir första restaurangen

Publicerad: 12 okt. 2025, kl. 22:00
Taco bell
Snabbmatskedjan Taco Bell kommer till Sverige. Nu är det avslöjat vart första restaurangen kommer vara. Foto: Alan Diaz & Wilfredo Lee

Den amerikanska snabbmatsjätten etablerar sig i Sverige. Nu står det klart när och var Taco Bell öppnar sin första restaurang – men det är inte där många trodde.

Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämnen:

Restaurang, Snabbmat

Taco Bell är en av världens största snabbmatskedjor och specialiserar sig på mexikanskinspirerade rätter som tacos, burritos och quesadillas. Kedjan har tusentals restauranger världen över, främst i USA, men finns även i bland annat Storbritannien, Spanien och Japan.

Snabbmatskedjan blir den senaste i raden av amerikanska koncept som etablerar sig i Sverige. 

Första öppningen sker i Stockholm

När det först rapporterades om Taco Bells etablering i Sverige pekade mycket på att premiärrestaurangen skulle hamna i Solna, i anslutning till köpcentret Mall of Scandinavia, något som Nyheter24 tidigare skrivit om. 

En platsannons på Arbetsförmedlingen efter personal till just Taco Bell i Solna förstärkte den teorin.

Men nu är det bekräftat att det blir ett annat köpcentrum i Stockholmsområdet som får äran.

Här blir första restaurangen

Det är nu klart att Taco Bell slår upp portarna i Täby centrum – i de lokaler som tidigare huserade Burger King, rapporterar Mitt i. Bakom etableringen står franchisetagaren TB Group Scandinavia med Monir Kalgoum som vd. Kalgoum har tidigare varit delägare i hamburgerkedjan Brödernas tillsammans med sin bror, NHL-stjärnan Mika Zibanejad.

– Ja, de kommer att öppna i Täby centrum, och det blir deras första restaurang i Sverige, säger centrumchefen Linda Jensen till Mitt i.

Exakt datum för öppningen är ännu inte officiellt, men restaurangen väntas slå upp dörrarna någon gång i vinter.

