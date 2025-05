2 000 kronor dyrare försäkring – om du har den här bilen

Tesla-bilar måltavlor för vandalism

Försäkringen dubbelt så dyr i år

Vidare redogör tidningen för att snittpremien för en helförsäkring avseende en Tesla Model Y under 2024 låg på 2 031 kronor per månad. Den siffran har under det första kvartalet 2025 istället stigit till hisnande 4 003 kronor i snitt per månad – det motsvarar en 97 procentig ökning.