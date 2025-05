Här får 44 procent av ägare sin Tesla vandaliserad

Vandaliserade bilar och höjda försäkringar

"Jag köpte den innan Elon blev galen"

Över 40 procent av ägarna säger att de fått höra negativa kommentarer eller sett gester riktade mot deras bil. Som en reaktion på det har det blivit vanligare att sätta klistermärken med texter som "I bought this before Elon went crazy" på sina Teslor – för att visa att man inte stödjer Musk eller hans politik.