Kommer till Europa: Bensin är 100 000 billigare än elbilen

Dodge tar sin nya Charger Sixpack till Europa och bensinversionen kostar betydligt mindre än den elektriska motsvarigheten.

En V8 är eventuellt att vänta.

Två motoralternativ

Charger Sixpack får en ny 3,0-liters rak sexa med dubbelturbo, fyrhjulsdrift som standard och åttastegad automatlåda. Grundmodellen R/T ger 420 hästkrafter och 635 newtonmeter och kostar cirka 361 000 kronor i USA.

Elektriska Charger Daytona R/T börjar på cirka 428 000 kronor vilket gör bensinversionen ungefär 100 000 kronor billigare. Skillnaden mellan toppversionerna Scat Pack är ännu större med hela 188 000 kronor i bensinbilens favör.

Annons

LÄS MER: Mercedes lanserar sin viktigaste kombi någonsin

Utrustning och skillnader

Alla versioner har fyrhjulsdrift. Dessutom ingår funktioner som launch control och ett aktivt avgassystem.

Bensinmodellen har en mer traditionell front med grill istället för elbilens R-Wing. En ny fjädring ska ge 25 procent bättre stabilitet i kurvor jämfört med föregående generation.

Annons

Lansering och framtid

Produktionen av tvådörrars Scat Pack börjar i slutet av 2025. R/T och fyrdörrarsversionerna väntas under första halvåret 2026.

Både bensin- och elversionerna är en del av Dodges planerade lansering i Europa men återförsäljare varnar redan för bilar som gått sönder innan de levererats.