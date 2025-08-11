Nyheter24
Nyheter /Motor

Kommer till Europa: Bensin är 100 000 billigare än elbilen

Publicerad: 11 aug. 2025, kl. 11:30
Nya Dodge Charger kommer till Europa, Foto: Stellantis/David Zalubowski/AP/TT

Dodge tar sin nya Charger Sixpack till Europa och bensinversionen kostar betydligt mindre än den elektriska motsvarigheten.

Marcus Berggren
Redaktör

Ämne:

Motor

En V8 är eventuellt att vänta.

Två motoralternativ

Charger Sixpack får en ny 3,0-liters rak sexa med dubbelturbo, fyrhjulsdrift som standard och åttastegad automatlåda. Grundmodellen R/T ger 420 hästkrafter och 635 newtonmeter och kostar cirka 361 000 kronor i USA.

Elektriska Charger Daytona R/T börjar på cirka 428 000 kronor vilket gör bensinversionen ungefär 100 000 kronor billigare. Skillnaden mellan toppversionerna Scat Pack är ännu större med hela 188 000 kronor i bensinbilens favör.

Utrustning och skillnader

Alla versioner har fyrhjulsdrift. Dessutom ingår funktioner som launch control och ett aktivt avgassystem. 

Bensinmodellen har en mer traditionell front med grill istället för elbilens R-Wing. En ny fjädring ska ge 25 procent bättre stabilitet i kurvor jämfört med föregående generation.

Lansering och framtid

Produktionen av tvådörrars Scat Pack börjar i slutet av 2025. R/T och fyrdörrarsversionerna väntas under första halvåret 2026. 

Både bensin- och elversionerna är en del av Dodges planerade lansering i Europa men återförsäljare varnar redan för bilar som gått sönder innan de levererats.

När Dodge-chefen Matt McAlear fick frågan om en V8-motor kan dyka upp i framtiden svarade han kryptiskt att man inte ska bli förvånad om det händer.

Kommentarer

