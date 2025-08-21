Nyheter24
Annons
Nyheter /Motor

Företaget som säljer olagliga biltillbehör för 39 kronor

Publicerad: 21 aug. 2025, kl. 10:30
Vissa prylar används för att kringgå lagen. Foto: Shein/Johan Nilsson/TT

Den kinesiska näthandelsjätten Shein säljer inte bara kläder utan också olagliga och direkt farliga biltillbehör. Produkter som lurar säkerhetssystem och kringgår EU:s regler finns fortfarande kvar på plattformen trots tidigare avslöjanden.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Det rapporterar svenska Vi Bilägare.

Farliga prylar till bilägare

Enligt Vi Bilägare har både Shein och konkurrenten Temu sålt så kallade motvikter för moderna förarassistanssystem. 

De små vikterna gör att bilen tror att föraren håller händerna på ratten trots att det inte stämmer. På så sätt kan bilen fortsätta köra av sig själv trots att föraren släppt kontrollen.

Det går även att hitta adaptrar som gör att bälteslarmet i moderna bilar slutar varna om säkerhetsbältet inte används. En sådan produkt kostar bara 39 svenska kronor.

Annons

MISSA INTE: Tesla-förare körde dubbla hastigheten – skyllde på bilen

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Förfalskade märkningar

Flera av prylarna saknar CE-godkännande och uppfyller därmed inte EU:s säkerhetskrav. Andra säljs med förfalskade CE-märkningar för att framstå som godkända.

Att sälja och använda den här typen av produkter är olagligt men trots det kunde Vi Bilägare så sent som i mars i år köpa dem direkt från Sheins plattform.

Annons

MISSA INTE: Svenska uppfinningen som räddat över en miljon liv

LÄS MER: Forskare vill införa bromsljus fram på bilar

Sheins svar

– Vi genomför regelbundna och slumpmässiga tester på de produkter som säljs säger Robin Kiely, kommunikationschef på Shein i en kommentar.

Men testerna tycks inte räcka. De olagliga varorna går fortfarande att köpa för den som letar.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
10:30
Nyheter
/ Motor

Företaget som säljer olagliga biltillbehör för 39 kronor

Igår
17:30
Nyheter
/ Motor

Populära bilen stoppas i Europa

Igår
16:30
Nyheter
/ Motor

Vad säger bilen om din personlighet? Svaret kan förvåna dig

Igår
16:00
Nyheter
/ Motor

Husbilar kan stoppas – men inte med dessa skyltar

Igår
10:30
Nyheter
/ Motor

Försäljningen rasar – Tesla nästan halverar priset

Tisdag
17:30
Nyheter
/ Elbil

Ford på väg med elbil för under 300 000 kronor

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons