Företaget som säljer olagliga biltillbehör för 39 kronor

Den kinesiska näthandelsjätten Shein säljer inte bara kläder utan också olagliga och direkt farliga biltillbehör. Produkter som lurar säkerhetssystem och kringgår EU:s regler finns fortfarande kvar på plattformen trots tidigare avslöjanden.





Det rapporterar svenska Vi Bilägare.

Farliga prylar till bilägare

Enligt Vi Bilägare har både Shein och konkurrenten Temu sålt så kallade motvikter för moderna förarassistanssystem.

De små vikterna gör att bilen tror att föraren håller händerna på ratten trots att det inte stämmer. På så sätt kan bilen fortsätta köra av sig själv trots att föraren släppt kontrollen.

Det går även att hitta adaptrar som gör att bälteslarmet i moderna bilar slutar varna om säkerhetsbältet inte används. En sådan produkt kostar bara 39 svenska kronor.

Förfalskade märkningar

Flera av prylarna saknar CE-godkännande och uppfyller därmed inte EU:s säkerhetskrav. Andra säljs med förfalskade CE-märkningar för att framstå som godkända.

Att sälja och använda den här typen av produkter är olagligt men trots det kunde Vi Bilägare så sent som i mars i år köpa dem direkt från Sheins plattform.

Sheins svar

– Vi genomför regelbundna och slumpmässiga tester på de produkter som säljs säger Robin Kiely, kommunikationschef på Shein i en kommentar.