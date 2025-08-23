Då måste du byta registreringsskylt: "Olagligt att köra"

Din registreringsskylt får inte se ut hur som helst och vissa fall måste du byta ut den för att inte begå lagbrott.

Ett registreringspliktigt fordon får endast användas i Sverige om det är försett med en registreringsskylt. Dessa kan vara olika utformade – sett till allt från färg till storlek – beroende på vad det är för typ av fordon och i vilken situation det ska användas, enligt Transportstyrelsen.

Fordonstypen spelar också in när det gäller frågan om registreringsskyltens placering. Medan personbilar, lastbilar och bussar ska ha två skyltar, en fram och en bak, räcker det för en traktor eller ett terrängfordon att ha en skylt som är placerad i fram.

Foto: Erik Simander/TT

Förutom att du alltså måste ha åtminstone en registreringsskylt finns det också regler kring hur denna får se ut och när du måste beställa en ny.

Kan vara olagligt – om din registreringsskylt ser ut så här

På polisens webbsida går det att läsa om de olika krav som ställs på hur din registreringsskyltar ser ut. Enligt myndigheten ska de "vara väl synliga och får inte vara oläsbara på grund av skada, smuts, is, snö eller liknande". Det är heller inte tillåtet att vinkla skyltarna, spreja dem med reflexsprej, ha dem dolda i fönstret eller ändra några siffror eller bokstäver.

Man fortsätter vidare:

"Det är olagligt att köra ett fordon med en svårläst registreringsskylt. All form av försämring av läsbarheten är ett lagbrott, oavsett om det sker avsiktligt eller inte. Är dina registreringsskyltar skadade och oläsliga, ska du beställa nya hos Transportstyrelsen."

Foto: Ingvar Karmhed/SvD/TT

Så beställer du en ny registreringsskylt

Hos Transportstyrelsen kan du beställa nya registreringsskyltar via en e-tjänst där du legitimerar dig antingen med e-legitimation eller den behörighetskod som finns tillgänglig i fordonets registreringsbevis.