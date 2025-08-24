Nyheter24
Då tar resan till USA bara en timme – snabbare än du tror

Publicerad: 24 aug. 2025, kl. 11:30
Framtidens resor är närmare än man kan tro. Foto: Anders Wiklund/TT & Janerik Henriksson/TT

Flyget mellan London och New York kan snart ta mindre tid än en långlunch. Ett nytt europeiskt rymdplansprojekt siktar på att kapa restiden till bara en timme – och redan 2031 kan det bli verklighet.

Ämnen:

Flyg, Resa, Raket

Efter att NASA lade sina rymdfärjor på hyllan 2011 har rymdplan mest varit en del av historieböckerna. Men nu gör de comeback – och Europa vill inte hamna på efterkälken. 

Flera privata aktörer i USA är redan i full gång med egna projekt. Kina har dessutom ett militärt rymdplan i drift. Nu sätter även den europeiska rymdorganisationen ESA fart på utvecklingen, enligt Dagens PS.

Ska gå i ljudets hastighet

Projektet har fått namnet Invictus och leds av det brittiska företaget Frazer-Nash. Planen är att ta fram ett rymdplan som ska kunna färdas i Mach 5 – alltså fem gånger ljudets hastighet, eller cirka 5 400 kilometer i timmen.

Tekniken bygger vidare på arbetet från det tidigare projektet Skylon, som lades ner för flera år sedan. Nyckeln i Invictus är en avancerad kylteknik från den så kallade SABRE-motorn, utvecklad av Reaction Engines Ltd. 

Den gör det möjligt att hantera den extrema hetta som uppstår vid hypersoniska hastigheter – något som annars skulle smälta ner vanliga jetmotorer.

Så fungerar planet

Det planerade rymdplanet ska lyfta från en vanlig landningsbana, precis som ett traditionellt flyg. När det når högre höjder går det över till raketdrift. I rymden ska det drivas av flytande väte, och kan därefter snabbt ta sig till andra sidan jorden – eller ännu längre.

Enligt ESA handlar projektet inte bara om snabbare resor. Tekniken kan också bana väg för framtidens rymdfärder.

– Vi lägger grunden för flygplan som lyfter som vanliga plan och når omloppsbana som raketer – och därmed revolutionerar både transporter på jorden och i rymden, säger Tomasso Ghidini, chef för ESA:s mekaniska avdelning i ett uttalande enligt Dagens PS.

Redo inom ett år?

Invictus-teamet har nu ett år på sig att ta fram ett färdigt koncept. Målet är att ha ett fungerande rymdplan i trafik senast 2031.

Om det lyckas innebär det att avståndet mellan London och New York snart kan kortas till en timmes resa – och att gränsen mellan flyg och rymdfart blir allt suddigare.

