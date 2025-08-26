Oavsett ålder drömmer många om ekonomisk frihet. Med rätt strategi kan drömmen bli verklighet – kanske till och med innan du fyllt 30. Här är knepen som kan ta dig dit snabbare än du tror.

Vad krävs för att bli rik, egentligen? Drömmen om ekonomisk frihet är stark, särskilt bland unga vuxna. Samtidigt matas vi med budskap om att balans i livet är nyckeln till lycka och framgång.

Men vad händer om budskapet är fel, åtminstone för den som vill lyckas snabbt och stort?

Vill bli miljadär innan 30 år

Enligt Emil Barr, en amerikansk entreprenör som innan han fyllt 23 år byggde företag värda hundratals miljoner kronor, är största missen unga gör att sträva efter balans i livet.

Han menar att just balans mellan arbete och fritid är det som gör att många aldrig kommer längre än till ett "bekvämt mediokert liv", rapporterar Dagens PS.

Lite sömn, konstant arbete och strikt fokus beskriver Barrs liv. Priset? 36 kilos viktuppgång, ångest och mängder av energidryck. Resultatet? Två mångmiljonbolag och ett nytt mål om att bli miljardär innan han fyller 30 år.

Bli rik snabbt – 5 tips

Här är hans mest avgörande strategier:

Ta bort det sociala.

Inför varje inbjudan till sociala aktiviteter ställde han tre frågor: ger det mer än att jobba? Kommer relationen hålla, även om jag inte går? Behöver jag den här relationen? Många försvann, men de viktigaste blev kvar. Eliminera vardagsmåsten.

Att laga mat, städa och göra vardagssysslor kan ta mycket tid. Men då gjorde Barr det enkelt för honom genom att köpa matkassar och måltidstjänster för att slippa tänka på det, för att spara tid. Optimera studierna.

Han valde kurser som gynnade hans bolag, undvek föreläsningar och höll sig borta från klassrum där laptops var förbjudna, allt för att kunna jobba under lektionstid. Varje minut räknas.

För att spara timmar på resor tog han ibland helikopter mellan möten, vilket kanske låter extremt, men Barr menar att varje sparad minut räknas när man maximerar sina toppår. Avsätt tid för rätt saker.

Varje aktivitet, till och med familjehändelser, behövde förtjäna sin plats i hans kalender. Om det inte gick att rättfärdiga, så ströks det.

Andra entreprenörer som till exempel Eric Yuan delar samma erfarenhet som Barr, där han har gett upp alla sina hobbies för att fokusera på bolaget.

Även Barack Obama har sagt det tydligt, vill man bli bäst på något, måste man avsätta perioder av obalans, det kommer att jämna ut sig senare i livet, enligt Dagens PS.

Är det verkligen så enkelt?

Det finns ingen garanti på att man blir rik snabbt endast av att följa Emil Barrs tips, men skjuter man upp nöjen och optimerar hänsynslöst under sina bästa år, kan man köpa friheten av att leva på sina egna villkor resten av livet.

Så frågan är om du gör detta? Om inte, kanske det är dags att börja.