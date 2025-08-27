Nyheter24
Nyheter /Motor

Förare stoppad i 282 km/h – bilen beslagtogs omedelbart

Publicerad: 27 aug. 2025, kl. 16:31
Att köra för fort kan leda till allvarliga konsekvenser. Foto: Magnus Lejhall/TT & Franska polisen

En schweizisk man stoppades på den franska motorvägen efter att ha tryckt upp sin Audi RS 5 i hela 282 km/h. När polisen fick stopp på bilen visade det sig att föraren inte ens hade körkort.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Det skriver Gendarmerie de l'Ain på sin Facebook-sida.

Det var på motorvägen A42 i Frankrike som polisens ertappade en Audi RS 5 i hela 282 km/h, mer än dubbelt så fort som den tillåtna hastigheten som var 130 km/h på den angivna sträckan.

Patrullen drog direkt i gång ett och lyckades få stopp på Audin efter en kort jakt.

Det visade sig då att mannen, en schweizisk medborgare, även saknade körkort.

Bilen beslagtogs på plats

Polisen tog nycklarna direkt och bilen beslagtogs.

Enligt fransk lag finns det en hög risk att bilen blir permanent konfiskerad, vilket i så fall innebär att föraren aldrig får tillbaka sin Audi.

Polisen i regionen kallade körningen för ”fullständigt oansvarig” och påminde om att det just är den här typen av vansinnesfärder som ofta leder till de allvarligaste olyckorna.

Starka reaktioner

Händelsen har skapat rubriker i Frankrike och reaktionerna på sociala medier har inte låtit vänta på sig. Många frågar sig hur någon kan riskera så mycket, både för sin egen del och för andra trafikanter, särskilt när man inte ens har körkort.

Mannen greps på plats och får nu räkna med både rättsliga följder och att hans Audi RS 5 kan vara borta för alltid.

Kommentarer

