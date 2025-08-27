Förare stoppad i 282 km/h – bilen beslagtogs omedelbart

Det skriver Gendarmerie de l'Ain på sin Facebook-sida.
Det var på motorvägen A42 i Frankrike som polisens ertappade en Audi RS 5 i hela 282 km/h, mer än dubbelt så fort som den tillåtna hastigheten som var 130 km/h på den angivna sträckan.
Patrullen drog direkt i gång ett och lyckades få stopp på Audin efter en kort jakt.
Det visade sig då att mannen, en schweizisk medborgare, även saknade körkort.
MISSA INTE: Här kan du snart få köra 150 km/h
Bilen beslagtogs på plats
Polisen tog nycklarna direkt och bilen beslagtogs.
Enligt fransk lag finns det en hög risk att bilen blir permanent konfiskerad, vilket i så fall innebär att föraren aldrig får tillbaka sin Audi.
Polisen i regionen kallade körningen för ”fullständigt oansvarig” och påminde om att det just är den här typen av vansinnesfärder som ofta leder till de allvarligaste olyckorna.
Starka reaktioner
Händelsen har skapat rubriker i Frankrike och reaktionerna på sociala medier har inte låtit vänta på sig. Många frågar sig hur någon kan riskera så mycket, både för sin egen del och för andra trafikanter, särskilt när man inte ens har körkort.
Mannen greps på plats och får nu räkna med både rättsliga följder och att hans Audi RS 5 kan vara borta för alltid.