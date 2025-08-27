Här väcker ny miljözon för elbilar vrede

Köpenhamns politiker vill införa en zon där bara elbilar får köra. Men grannkommunen Frederiksberg rasar och kallar beslutet ”okollegialt och arrogant”.

Köpenhamns kommunfullmäktige har röstat för att gå vidare med en plan om en utsläppsfri zon på Indre Vesterbro. Tanken är att förbjuda bensin- och dieselbilar som inte tillhör boende i området från att köra på en rad olika gator.

Syftet är att minska utsläpp och luftföroreningar, men förslaget har fått hård kritik från grannkommunen Frederiksberg.

Grannkommunen rasar

På Frederiksberg menar man att beslutet i praktiken flyttar biltrafiken över kommungränsen. Jan E. Jørgensen, ordförande för Miljö- och trafikutskottet i Frederiksberg, kallar planen arrogant och okollegial.

Han varnar för att trafiken i stället kommer att belasta Frederiksbergs gator och skapa mer köer och en högre mängd partikelföroreningar.

Träder i kraft 2027

Förslaget innebär att personbilar förbjuds redan från mitten av 2027, medan reglerna för yrkestrafik ska börja gälla året därpå.

Boende i zonen kommer fortfarande att kunna nyttja sina bensin- och dieselbilar.

Beslutet är möjligt tack vare en lagändring från 2025 som ger kommuner rätt att införa så kallade utsläppsfria zoner.

Fossilfri framtid

Radikale Venstres Christopher Røhl, som sitter i Teknik- och miljöutskottet i Köpenhamn, menar att zonen är ett viktigt steg i den gröna omställningen.

Han säger att Köpenhamn vill samla data för att på sikt kunna utvidga satsningen till fler områden och i slutändan hela staden.