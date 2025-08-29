Avslöjandet: Fusk och fel hos varannan däckfirma i Sverige

Nästan hälften av landets däckfirmor brast i kontroller när Skatteverket gick igenom verksamheten. Nu larmas det om både svartarbete och fusk med kassaregister.

Det skriver Skatteverket i ett pressmeddelande.

Fler tillfälliga stationer – fler problem

När bilägare bytte till vinterdäck i slutet av förra året passade Skatteverket på att granska branschen. Under oktober till december gjordes 269 kontroller på däckföretag runt om i Sverige. Resultatet blev allt annat än smickrande.

Hos nästan varannan firma hittades fel, ofta i kassaregistret eller i personalliggaren. Totalt delades kontrollavgifter på 1,6 miljoner kronor ut.

– Vi har sett att all försäljning inte alltid registrerats i kassan och att personer arbetat utan att vara inskrivna i personalliggaren, säger Christoffer Blomqvist, samordnare för däckkontrollen på Skatteverket.

Svartarbete och uteblivna kvitton

Enligt reglerna måste alla däckföretag ha kassaregister och alltid erbjuda kvitto. Dessutom ska alla som arbetar i lokalen stå inskrivna i en personalliggare. Men kontrollerna visar att det ofta slarvas.

I flera fall har personer arbetat samtidigt som de haft ersättning från Försäkringskassan, utan lön från företaget. Andra gånger har intäkter helt enkelt inte redovisats.

– I vissa fall handlar det om medvetet fusk, i andra om okunskap. Men båda skapar osund konkurrens, säger Blomqvist.

Risk för fusk med löner och bidrag

När Skatteverket misstänker att löner eller intäkter undanhålls går man vidare med en skatteutredning. Finns misstanke om felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet informeras även andra myndigheter.

Kontrollerna är en del av arbetet mot ekonomisk brottslighet och oseriösa aktörer i arbetslivet.

Så påverkas kunderna

För bilägare som ska byta däck kan det vara svårt att veta om en verkstad sköter sig. Men det finns ett enkelt råd: begär alltid kvitto.

– Ett kvitto visar att försäljningen har registrerats. Fundera också på priset. Är det väldigt lågt finns det risk att företaget inte betalar avtalsenliga löner, skatter eller sociala avgifter, säger Blomqvist.

Fler kontroller väntar

Skatteverket väljer ut företag baserat på risk, där sannolikheten för fel och fusk är stor. Att nästan hälften av de kontrollerade firmorna hade brister gör att fler granskningar är att vänta.