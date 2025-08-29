Kuggade 24 gånger – sedan klarade han teorin på rekordtid

Det rapporter SVT Nyheter.
Från botten till toppen
Mannen var ett välkänt ansikte på Trafikverket i Kristianstad. Han hade under lång tid försökt klara kunskapsprovet för körkort, men gång på gång kuggat.
När han i april förra året återigen satte sig vid datorn hände något som fick personalen att reagera.
– Han blev klar rekordsnabbt. Han är en av de som brukar sitta längst kvar, berättade provförrättaren i polisförhör.
Öronsnäcka avslöjade fusket
Efter att provet var klart granskade Trafikverket övervakningsbilderna. Då upptäcktes att mannen under provtillfället pillade med sina hörlurar.
Misstanken är att han använde en dold öronsnäcka för att få frågorna upplästa och svaren tillhandahållna i realtid.
MISSA INTE: Här kan du snart få köra 150 km/h
Åklagaren: Ett hot mot trafiksäkerheten
Nu åtalas mannen för grov osann försäkran. Enligt åklagaren är det inte vilket fusk som helst, utan något som kan få allvarliga konsekvenser.
– Det här är systemhotande. Han skulle kunna få körkort på felaktiga grunder och därmed utsätta både sig själv och andra för fara i trafiken, framhåller åklagaren i stämningsansökan.
Förnekar – skyller på klåda
Själv nekar mannen till brott. I polisförhör hävdar han att han inte hade någon öronsnäcka utan att han helt enkelt kliade sig på örat.
Rätten får nu avgöra om det handlar om en ovanligt snabb uppryckning eller om mannen fuskade för att klara provet 25:e gången gillt.