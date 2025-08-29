Nyheter24
Kuggade 24 gånger – sedan klarade han teorin på rekordtid

Publicerad: 29 aug. 2025, kl. 19:30
En man kuggade 24 gånger. Foto: Fredrik Sandberg/TT

En man i Kristianstad misslyckades gång på gång med teoriprovet. Efter 24 underkända försök satte han plötsligt toppresultat, något som väckte misstankar.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Motor

Det rapporter SVT Nyheter.

Från botten till toppen

Mannen var ett välkänt ansikte på Trafikverket i Kristianstad. Han hade under lång tid försökt klara kunskapsprovet för körkort, men gång på gång kuggat.

När han i april förra året återigen satte sig vid datorn hände något som fick personalen att reagera.

– Han blev klar rekordsnabbt. Han är en av de som brukar sitta längst kvar, berättade provförrättaren i polisförhör.

Öronsnäcka avslöjade fusket

Efter att provet var klart granskade Trafikverket övervakningsbilderna. Då upptäcktes att mannen under provtillfället pillade med sina hörlurar.

Misstanken är att han använde en dold öronsnäcka för att få frågorna upplästa och svaren tillhandahållna i realtid.

MISSA INTE: Här kan du snart få köra 150 km/h

LÄS MER: Så bra är Volvo EX30 Cross Country – ny svensk favorit?

Åklagaren: Ett hot mot trafiksäkerheten

Nu åtalas mannen för grov osann försäkran. Enligt åklagaren är det inte vilket fusk som helst, utan något som kan få allvarliga konsekvenser.

– Det här är systemhotande. Han skulle kunna få körkort på felaktiga grunder och därmed utsätta både sig själv och andra för fara i trafiken, framhåller åklagaren i stämningsansökan.

MISSA INTE: Regeringen som höjer bensinpriset till Europas högsta

LÄS MER: Så bra är nya Nissan Qashqai – hybrid för hela slanten

Förnekar – skyller på klåda

Själv nekar mannen till brott. I polisförhör hävdar han att han inte hade någon öronsnäcka utan att han helt enkelt kliade sig på örat.

Rätten får nu avgöra om det handlar om en ovanligt snabb uppryckning eller om mannen fuskade för att klara provet 25:e gången gillt.

Senaste nytt
