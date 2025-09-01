Tesla rasar i Sverige – andra bilmärken ökar kraftigt

Det är enligt data från Mobility Sweden.
Tesla störtdyker
Enligt färska siffror från Mobility Sweden registrerades bara 203 nya Tesla i Sverige under april, en minskning med över 80 procent jämfört med samma månad förra året.
Av dessa var 170 Model Y. Totalt för året har Tesla tappat drygt 60 procent och nedgången syns även på andra marknader i Europa och i Kina.
Elbilarna växer ändå
Det sker samtidigt som den svenska nybilsmarknaden växer. Under april ökade antalet nyregistreringar med drygt tio procent till 24 292 bilar.
Elbilar stod för 8 555 registreringar, vilket motsvarar en ökning med nästan 26 procent.
Starkt augusti för personbilar
Trenden höll i sig under augusti. Då registrerades 20 168 nya personbilar i Sverige, en ökning med sex procent mot förra året.
Nästan sex av tio nya bilar var laddbara och drygt en tredjedel var helt eldrivna. Företagen driver på utvecklingen, då två av tre elbilar registreras på företag.
Lätta lastbilar i fritt fall
För de lätta lastbilarna är situationen den motsatta. Registreringarna sjönk till 2 486 fordon i augusti, en nedgång med fyra procent och det sextonde månaden i följd som siffrorna backar.
Hittills i år har tappet nått 21 procent och bara 14 procent av fordonen är eldrivna. Tunga lastbilar ökade däremot marginellt med knappt tre procent i augusti, men helårsstatistiken visar ändå en nedgång.
Branschen kräver stöd
– Branschen behöver ambitiösa klimatmål som stärker konkurrenskraften och skapar tillväxt, säger Emmi Antonsson på Mobility Sweden och pekar på behovet av förlängda klimatpremier och fler laddstationer.
Sammantaget är bilden splittrad. Elbilar växer som helhet, bussar har vind i seglen och personbilarna tickar uppåt medan Tesla ser ut att tappa rejält med fart i Sverige.