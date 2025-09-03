49 procent av bilister utsätts för denna livsfarliga trend

​En ny undersökning visar att nästan varannan bilist upplever att andra kör för nära bakifrån. Det leder ofta till farliga situationer och i värsta fall till olyckor.

Det rapporterar försäkringsbolaget Gjensidige.

Vanligt problem i trafiken

Att inte hålla avstånd till framförvarande bil är en av de vanligaste orsakerna till kollisioner på vägarna. En färsk undersökning från YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget Gjensidige visar att 49 procent av bilister utsätts för detta.

Problemet skapar irritation men också en rad bestämt farliga situationer. När en bilist blir pressad bakifrån reagerar många med stress, oro eller ilska. I sin tur kan det leda till ännu farligare körning.

Var fjärde bromsar med flit

Undersökningen visar att 25 procent av förarna medvetet bromsar för att markera mot bilen bakom. Den manövern, ofta kallad ett "brake check", beskrivs som extremt riskfylld eftersom det kan trigga aggressiva reaktioner och orsaka svåra olyckor.

Utöver det svarar 20 procent att de blir stressade och lika många uppger att de känner rädsla när de utsätts för den här typen av körning.

Expert: Fullständigt vansinnigt

Lene Rasmusse på Gjensidige, menar att det är förståeligt att situationen känns obehaglig men varnar kraftigt för att reagera med en inbromsning.

– Det värsta med att bromsa för att markera är att det kan skapa en kedjereaktion bakåt. Risken för en allvarlig olycka ökar markant, säger hon.

Hon råder i stället bilister att hålla sig lugna, köra enligt hastighetsgränserna och lämna gott om plats till framförvarande fordon. Om möjligt kan man även svänga in åt sidan för att undvika konfrontation.

Fler risker i trafiken

Undersökningen pekar också på ett annat växande problem. Var fjärde förare uppger att de varje vecka möter bilar som kör utan tända lampor.