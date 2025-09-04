Landets rikaste har tappat miljarder på elbilar

VinFasts grundare har redan pumpat in över 140 miljarder kronor, men han vägrar ge upp sin elbilsdröm.

VinFast satsade globalt

Det vietnamesiska bilmärket VinFast, med landets rikaste man Pham Nhat Vuong i ryggen, har haft stora planer för både USA och Europa.

Företaget har fabriker i Vietnam och Indien och en gång var målet även att bygga bilar i USA. Men satsningen har kantats av problem och miljardförluster. Bara under årets första kvartal sägs VinFast ha förlorat motsvarande 6,8 miljarder kronor.

Investerat enorma summor

Annons

Pham Nhat Vuong, som byggde sin förmögenhet från en nudelrestaurang i Ukraina till att bli Vietnams rikaste man, har hittills satsat motsvarande 143 miljarder kronor i elbilsprojektet.

Trots bakslagen fortsätter han att investera.

Senast rapporterade Reuters att han skjuter till ytterligare 15 miljarder kronor genom att köpa VinFasts forsknings- och utvecklingsavdelning, vilket ska frigöra kapital för nya satsningar.

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Annons

Fokus flyttas från väst till öst

Planerna på att ta Europa och USA med storm har fått läggas på is. Trumpadministrationens beslut att ta bort incitament för elbilar i USA och strafftullar i Vietnam har försvårat expansionen.

Nu riktar VinFast i stället blicken mot Asien och Mellanöstern. Den riktigt stora utmaningen blir Kina, där elbilsförsäljningen ökar snabbt men konkurrensen redan är stenhård.

MISSA INTE: Svenska uppfinningen som räddat över en miljon liv

LÄS MER: Forskare vill införa bromsljus fram på bilar

En envis miljardär

Pham Nhat Vuong har aldrig varit rädd för risker. Efter sin framgång inom livsmedelsindustrin sålde han sitt bolag till Nestlé för 1,5 miljarder redan 2009 och tog med sig kapitalet tillbaka till Vietnam.

Sedan dess har han byggt upp ett imperium i flera branscher. Nu återstår frågan om han lyckas trotsa alla odds och bevisa att hans elbilsbolag kan överleva i en bransch där många konkurrenter redan dukat under.