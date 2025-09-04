Det händer om du inte försäkrar bilen och krockar

I Sverige är det lag på att ha en trafikförsäkring på sitt fordon. Men vad händer om man krockar och saknar försäkring?

När man skaffar bil är en central del att också införskaffa sig en bilförsäkring. Det är inte bara en trygghet för dig som fordonsägare utan det är faktiskt också ett lagkrav att ha minst en trafikförsäkring på sitt fordon.

Trots det väljer vissa att inte teckna en försäkring, något som kan bli både extremt dyrt och väldigt jobbigt.

Lagkrav på att teckna en trafikförsäkring

På jämförelsesajten Compricer går ekonomen Christina Sahlberg igenom vad som faktiskt sker utifall att din bil är oförsäkrad och du är med om en olycka.

”Om du inte tecknar en försäkring från den dag du blir ägare av bilen, registreras det automatiskt hos Trafikförsäkringsföreningen”, redogör Sahlberg för.

Det som sker i nästa steg är att Trafikförsäkringsföreningen tar ut en straffavgift, något som är avsevärt mycket dyrare än en vanlig premie i en försäkring. Skulle du krocka utan en försäkring är det Trafikförsäkringsföreningen som betalar ut ersättning till den andra personen som drabbats, däremot blir du i efterhand återbetalningsskyldig för hela det beloppet de betalat ut.

Men hur dyrt kan det då vara att inte ha en trafikförsäkring?

Det händer om du krockar utan försäkring

Sahlberg redogör på Compricers hemsida för att en trafikförsäkringsavgift kan uppgå till flera hundra kronor varje dag. Skadekostnader som uppstår om du orsakar en olycka tas även det ur egen fick och kan handla om rejält saftiga belopp. Därtill kan det även kosta dig i form av rättsliga påföljder då du faktiskt bryter mot lagen om du saknar en trafikförsäkring och bli åtalad.

”Körning utan försäkring är inte ett brott i sig, men leder till höga avgifter och enorm ekonomisk risk. Vid en olycka kan du bli skadeståndsskyldig, vilket i värsta fall kan leda till livslång skuld”, redogör Christina Sahlberg för.