Olagliga misstaget många tomtägare gör – kan ge fängelse

Det vimlar av förbudsskyltar mot camping runt om i Sverige. Men många av dem är falska – och uppsatta av privatpersoner som vill slippa tillfälliga grannar.

"Camping förbjuden, Camping verboten, No camping" – de gulröda skyltarna som syns runt om i landet, är förbryllande lika de riktiga skyltarna som kommunen sätter upp. Det är bara en stor, viktig, skillnad – de är uppsatta av privatpersoner.

Anledningen är att boende vill slippa ha husbilar parkerade i sin närhet på privata vägar, och för att slippa oinbjudna gäster sätter man upp skyltar för att skrämmas.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Förbudsskyltar ger inte förbud

Enligt Elin Jonsson, nationell trafikingenjör, är det inte en ny företeelse.

– Det är inte ett nytt problem men har blivit väldigt uppmärksammat på sista tiden, säger hon till Nyheter24.

Skyltarna går att beställa överallt på internet, men är egentligen verkningslösa. För den som vill, är det fritt fram att stanna på platsen, trots "förbudet".

Eftersom de inte finns i vägmärkesordningen, kan husbilsägaren inte bli kontrollerad eller bötfälld för att hen parkerat på platsen.

Men är det okej att privatpersoner sätter upp egenbeställda skyltar? Det varierar.

– Om det är lagligt eller ej beror på var det sätts ut och med vilket mandat de gör det, säger Elin Jonsson.

Den som sätter upp ett vägmärke eller något som ser ut som ett vägmärke utan tillstånd, kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, enligt väglagen.

Däremot kan markägare söka tillstånd om parkeringsförbud. Men då gäller det alla, inklusive den som sökt tillståndet och satt upp skylten.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Detta gäller vid parkering

Parkering får ske utmed vägar om det inte finns någonting som förbjuder det.

Fordon ska parkeras på höger sida i färdriktningen.

Däremot är det aldrig tillåtet att parkera så att man utgör en fara eller hindrar trafiken.