F1-stjärnan säljer sin unika bil – ”kan gå för 30 miljoner”

Formel 1-föraren Daniel Ricciardo gör sig av med sin Aston Martin Valkyrie. Den bestämt exklusiva hyperbilen har knappt körts och ska nu gå under klubban.

Aston Martin Valkyrie är något av det mest extrema som rullat ut på vägarna. Den utvecklades tillsammans med Red Bull Racing och F1-gurun Adrian Newey med målet att ge gatbilar Formel 1-prestanda.

Resultatet blev en bil med en Cosworth-byggd V12 på 6,5 liter som tillsammans med ett hybridsystem levererar hela 1 160 hästkrafter. Vikten ligger på drygt 1 200 kilo, vilket gör förhållandet mellan vikt och effekt närmast oslagbart.

Karossen i kolfiber och den avancerade aerodynamiken skapar marktryck i klass med en fullblodsracer. Produktionen begränsades till 150 exemplar och redan nu ses modellen som en ikon.

Valkyrie har dessutom tagit steget in i racingvärlden och kördes i Le Mans 2025.

Ricciardos unika exemplar

Det exemplar som nu ska gå under klubban på Broad Arrows auktion i Belgien beställdes av Daniel Ricciardo själv via Aston Martin Monaco.

Bilen är nummer 089 av 150 och har endast gått 160 kilometer. Den är lackerad i en speciell blå färg, kallad “Badger Blue”, en blinkning till Ricciardos smeknamn “Honey Badger”. Bara lacken kostar drygt 350 000 kronor.

Utöver det har bilen utrustats med tillval värda över 1,8 miljoner kronor, bland annat magnesiumhjul och exklusiva kolfiberdetaljer. Kupén är lika kompromisslös som utsidan, med racingstolar, Alcantara och en ratt i F1-stil.

Nästan för bra för att vara sann

Ricciardo har kört 14 säsonger i Formel 1 och vunnit åtta lopp. Nu väljer han att sälja sin Valkyrie, som dessutom nyligen servats och kommer med förlängd fabriksgaranti.

För den som har råd väntar en chans att lägga vantarna på en hyperbil som kombinerar Formel 1-DNA med extrem exklusivitet.