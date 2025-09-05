Ny teknik varnar äldre förare när det är dags att sluta köra

Amerikanska General Motors har tagit fram teknik som kan avgöra när äldre förare inte längre kör tillräckligt säkert. Systemet räknar ut ett betyg för varje förare och kan till och med meddela anhöriga om det är dags att sluta köra.

Att prata med en äldre förälder eller släkting om att ge upp körkortet kan vara känsligt.

GM menar på att deras nya uppfinning kan göra samtalet enklare.

Det rapporterar Automotive News.

Ett poängsystem för bilförare

Patentansökan beskriver hur bilens system samlar in data om hur en förare beter sig. Det kan handla om reaktionstid vid oväntade händelser, om blinkers används på rätt sätt eller om trafikskyltar respekteras. Systemet registrerar också om föraren verkar trött, kisar för att se bättre eller om andra bilister ofta tutar.

Även medicinska uppgifter kan vägas in tillsammans med eventuella klagomål från familj och vänner. All information används för att skapa ett betyg. Det visar om en förare blir bättre eller sämre över tid och resultatet kan delas både med föraren själv och med en utsedd kontaktperson.

Så här ser ansökan till amerikanska patentverket ut. (Foto: Amerikanska patentverket)

Allt fler äldre fortsätter köra

Bakgrunden han härledas till att antalet äldre bilister ökar snabbt. Enligt den amerikanska hälsomyndigheten CDC fanns det 52 miljoner registrerade förare över 65 år i USA under 2022. Det är 77 procent fler än för 20 år sedan.

AAA, en stor bilorganisation i USA, menar att äldre människor nu för första gången i historien lever längre än de kan köra på ett säkert sätt.

Därför uppmanas seniorer att planera för en körpension på samma sätt som de planerar för en ekonomisk pension.

En risk i trafiken

Statistik från NHTSA, den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten, visar att förare över 65 år stod för 19 procent av alla dödsolyckor 2023.

Det är en högre andel än förare mellan 25 och 34 år. Skillnaden förklaras delvis av att äldre är mer sårbara vid olyckor och oftare kör på andra typer av vägar.

Oklart om det blir verklighet

GM vill inte kommentera enskilda patentansökningar och det är fortfarande osäkert om tekniken faktiskt kommer att lanseras.