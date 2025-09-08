Tesla: Musk hotade att sluta

Det rapporterar Finansavisen.
Ett avtal på ofattbara summor
Enligt Bloomberg har Tesla erbjudit Musk ett paket värt omkring 1 biljon dollar, motsvarande över 10 000 miljarder kronor.
Avtalet sträcker sig över sju och ett halvt år och ger Musk aktier med rösträtt så snart vissa milstolpar uppnås. På sikt kan det innebära att han får kontroll över 25 procent av bolaget.
Förhandlingarna var allt annat än smidiga. En särskild kommitté träffade Musk vid tio tillfällen och anlitade sex externa rådgivare innan allt var klart.
Under processen hotade Musk flera gånger att lämna Tesla om han inte fick som han ville.
Rädsla för att förlora Musk
Bakgrunden till uppgörelsen är att Musks tidigare avtal från 2018 ogiltigförklarades i Delaware tidigare i år. Det avtalet var redan då rekordstort, men Tesla menade nu att det krävdes ännu starkare incitament för att hålla kvar honom.
Styrelsen var orolig för att Musk skulle lägga sitt fokus på andra projekt som Neuralink, SpaceX eller AI-satsningen xAI. Dessutom fanns en rädsla för att hans politiska engagemang skulle skada varumärket.
Enligt rapporter krävde styrelsen därför löften om att han gradvis skulle dra sig tillbaka från politiken.
Fokus på framtida teknik
Det nya avtalet är knutet till fyra huvudområden: utveckling av Tesla, utveckling av självkörande teknik, robottaxi och robotar. Målen för börsvärdet är satta mellan 2 biljoner och 8,5 biljoner dollar.
Lyckas Tesla nå dit kan Musks totala innehav vara värt över 1,5 biljoner dollar.
Kommittén försvarar beslutet med att Musk inte främst drivs av pengar, utan av kontroll och ägande. Kritiker menar dock att lönepaketet är ett bevis på att Musk i praktiken har Teslas styrelse i ett järngrepp.