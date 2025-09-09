Kinesiska bilmärken bäst på säkerhet

Kinesiska bilmärken briljerar i Euro NCAP:s senaste tester och lämnar flera europeiska konkurrenter bakom sig. BMW och Citroën fick nöja sig med fyra stjärnor medan alla kinesiska modeller tog hem toppresultat.

Det är inte länge sedan kinesiska bilar hade rykte om sig att vara osäkra och slarvigt byggda. Men bilden har förändrats snabbt.

I höstens första Euro NCAP-test, där 17 nya bilar krocktestades, var det kinesiska märken som visade vägen.

Alla sex kinesiska modeller som deltog fick högsta betyg med fem stjärnor. Samtidigt gjorde visa europeiska tillverkare bort sig.

BMW:s nya 1-serie och Citroën C5 Aircross fick fyra stjärnor. Likaså identiska Toyota Urban Cruiser och Suzuki eVitara, byggda i Indien, fick samma resultat.

”Wakeupcall för Europa”

FDM:s biltekniska redaktör Søren W. Rasmussen menar att utvecklingen är en tydlig signal.

– Kina imponerar verkligen med välbyggda bilar och samma höga säkerhet oavsett version. Många europeiska märken erbjuder däremot olika säkerhetsnivåer beroende på utrustning, men det borde inte vara en fråga om pris. Konsumenterna har rätt till bästa möjliga säkerhet i alla varianter, säger han.

Enligt Rasmussen är de europeiska tillverkarna på väg att bli omkörda i säkerhetsfrågan, och därför bör testresultaten ses som en väckarklocka.

Nya kinesiska märken tar plats

Ett av de mest uppmärksammade resultaten stod det nya märket Firefly för. Deras första modell, som snart når europeiska marknader, fick ett av de bästa resultaten som Euro NCAP någonsin uppmätt.

Även BYD Dolphin Surf, en av de billigaste elbilarna i Danmark, kammade hem fem stjärnor.

Dock noterades vissa brister som avsaknad av en krockkudde mellan förare och passagerare samt en nödbroms vid backning. Trots det blev totalbetyget högsta möjliga.

Blandade resultat för Europa

Att europeiska bilar fortfarande kan leverera toppnivå visade Audi Q4 e-tron och Volkswagen ID.Buzz, som båda nådde fem stjärnor.

Men för BMW 1-serien och Citroën C5 Aircross blev resultaten en kalldusch. Bilarna klarar sig bra på flera punkter men missar avgörande detaljer som högsta kollisionssäkerhet för vuxna passagerare och viktiga krockkuddar.