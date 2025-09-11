Ny lag väcker reaktioner – här får ingen över 80 köra bil

Peru har infört en ny lag som förbjuder alla över 80 år att köra bil. Beslutet har väckt starka reaktioner och kan få betydelse även för andra länder.

Från och med nu är det stopp för peruanska förare som passerat 80-årsgränsen. Lagen gäller oavsett hälsa eller körvana och lämnar inga möjligheter till undantag.

När åldern är nådd är det helt enkelt slutkört.

Beslutet sticker ut jämfört med många andra länder där äldre förare bedöms individuellt, ofta genom återkommande hälsokontroller.

I stora delar av Europa finns redan krav på regelbundna läkarundersökningar, men ett absolut stopp vid en viss ålder är ovanligt.

Delade meningar

Förespråkare menar att tydliga regler gör det enklare att upprätthålla trafiksäkerheten. En fast gräns minskar risken för olyckor och undanröjer svåra bedömningar om vem som bör fortsätta köra och inte.

Kritiker anser däremot att en siffra inte kan avgöra om någon är lämplig förare. Vissa 82-åringar kan vara fullt kapabla, medan andra tappar syn, reaktionsförmåga eller koncentration långt tidigare.

Ett generellt förbud riskerar därför att slå hårt mot friska och erfarna förare.

Andra länders system

Tjeckien är ett av de länder som valt ett mer flexibelt upplägg. Där görs en första läkarundersökning vid 65 års ålder, en ny vid 68 och sedan vartannat år.

På så sätt kan myndigheterna avgöra individuellt vem som kan fortsätta köra och vem som inte bör göra det.

Ett växande problem

Frågan är högaktuell i takt med att befolkningen blir äldre. Fler seniorer på vägarna innebär större behov av tydliga regler, men samtidigt risk för beslut som kan anses vara orättvisa.

Det finns i dag få europeiska länder som funderar på att införa samma typ av åldersgräns som Peru.