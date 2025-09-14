Ännu ett märke överger sina elbilsplaner

Alfa Romeo slopar planerna på att bli ett helt eldrivet märke redan 2027. I stället satsar man på en strategi med flera olika drivlinor för att rädda både försäljning och återförsäljarnätverk.

Det rapporterar Automotive News.

Alfa Romeo hade tidigare deklarerat att Tonale som laddhybrid skulle bli den sista modellen med förbränningsmotor.

Men nu backar märket från den planen. Den nya kursen innebär att både bensin-, hybrid- och elbilar ska rymmas i framtidens modellprogram.

Ändrad riktning

Chris Feuell, ny chef för Alfa Romeo i Nordamerika, berättar att beslutet togs under januari. Hon menar att det är omöjligt för återförsäljarna att klara sig enbart på elbilar.

Just nu lanseras även en bensindriven version av Tonale i USA, med en kampanj på leasing som ska locka kunder med priser på under 400 dollar i månaden.

Feuell öppnade också för att den kompakta suven Junior, som finns både som elbil och mildhybrid, kan introduceras på den amerikanska marknaden.

Fallande försäljning

Bakgrunden är dyster. Alfa Romeo tappade 38 procent i försäljning under fjärde kvartalet 2024 och 19 procent totalt under året.

Märket har nu sett fyra raka år av minskad försäljning i USA.

En stor del av återförsäljarnas lager består fortfarande av 2024 års modeller, som måste säljas ut med rabatter för att skapa utrymme för nytt.

Fokus på återförsäljare

Antalet återförsäljare i USA har krympt från 150 till 110. Feuell säger att det är avgörande att stoppa blödningen. Hon varnar för att ännu ett förlorat år kan innebära att många återförsäljare slås ut.

Samtidigt måste kvaliteten på bilarna förbättras för att minska antalet garantireparationer och återigen locka kunder som betalar för service och underhåll.