Danskar varnar: Svenskarna tappar intresset för elbilar

Det rapporterar danska Boosted.
Svensk nedgång väcker oro
Intresset för elbilar i Sverige har rasat rejält. Försäljningen är ner 34 procent det senaste året och utvecklingen står i skarp kontrast till grannländerna.
I Danmark, Norge och Finland registreras fler elbilar än någonsin, men i Sverige har kurvan vänt nedåt.
Klimatbonus och billig bensin
Förklaringen är enligt Mobility Sweden enkel. Redan i november 2022 valde regeringen att ta bort klimatbonusen som gjorde elbilar mer attraktiva prismässigt.
Sedan dess har även bensinpriset sänkts till motsvarande tio danska kronor litern som en del av ett valöfte från regeringen. Kombinationen har fått elbilsförsäljningen att störtdyka.
Danmark varnas för samma misstag
Mobility Denmark följer utvecklingen noga och slår nu larm. Direktören Mads Rørvig riktar en tydlig varning till politikerna.
– Vi får inte upprepa Sveriges misstag, säger han.
I Danmark står den nuvarande rabatten på registreringsavgiften för elbilar inför att försvinna vid årsskiftet. Vad som händer från 2026 är fortfarande oklart, något som redan skapar oro i bilbranschen.
Marknaden i obalans
Mobility Denmark menar att ovissheten kan slå hårt mot marknaden. De uppmanar politikerna att skapa tydlighet och helt ta bort registreringsavgiften på elbilar.
– Om den positiva utvecklingen ska fortsätta behövs ett klart besked om framtidens avgifter, säger Rørvig.
I dag står elbilar för 69 procent av det danska nybilsförsäljningen. Bland privatkunder är siffran hela 85,5 procent.
Frågan är nu om Danmark lyckas hålla fast vid sin elbilsboom eller om man riskerar att gå samma väg som Sverige.