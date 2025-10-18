Nyheter24
Nyheter /Motor

Miljözon i Stockholm kan bli verklighet – ska även utökas

Publicerad: 18 okt. 2025, kl. 20:30
Miljözon klass 3 kan bli verklighet. Foto: Jonas Ekströmer/TT & Martina Holmberg/TT

Kammarrätten säger nej till att stoppa miljözonen i centrala Stockholm. Nu räknar trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) med grönt ljus från Transportstyrelsen och planerar redan för att utöka zonen.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Det rapporterar Vi Bilägare.

Grönt ljus på gång

Planerna på en miljözon klass 3 i centrala Stockholm har mött hård kritik och flera överklaganden. Men nu har Kammarrätten beslutat att inte pröva ärendet, vilket innebär att miljözonen tagit ett viktigt steg mot att bli verklighet.

– Så snart vi får ja från Transportstyrelsen kommer vi meddela ett startdatum för Sveriges första miljözon klass 3. Därefter ska vi lägga fram en plan för hur zonen ska utökas, säger Lars Strömgren (MP) i ett pressmeddelande.

Endast el- och gasbilar tillåtna

Zonen, som omfattar området mellan Hamngatan, Sveavägen, Kungsgatan och Birger Jarlsgatan, kommer att bli den mest restriktiva i landet. Här får endast elbilar och nyare gasbilar köra, medan laddhybrider och andra hybridbilar stoppas.

Undantag gäller bland annat för polisen, ambulans, färdtjänst, läkare, militärfordon och transporter av rörelsehindrade.

Kritik från näringslivet

Totalt har sex bolag överklagat beslutet, bland dem flera fastighetsägare, Taxi Stockholm och parkeringshuset Parkaden.

De menar att zonen snedvrider konkurrensen och slår hårt mot företag som är beroende av biltrafik i city.

Nästa steg: Transportstyrelsen

Nu återstår att Transportstyrelsen godkänner beslutet innan miljözonen kan införas.

Om myndigheten ger klartecken väntas Stockholm bli först i Sverige med miljözon klass 3 något som kan bana väg för liknande zoner i andra städer.

Frågan är bara hur stor zonen blir när och fortsatt om den väl införs och hur länge stockholmare med bensin- och dieselbilar kan räkna med att få köra i city över huvud taget.

