Allt om Elisabet Lann: Cv, utbildning och partner

Den 9 september 2025 förkunnades Elisabet Lann som efterträdare till Acko Ankarberg Johansson i rollen som Sveriges sjukvårdsminister. Nyheter24 har tagit reda på allt om den tidigare lokalpolitikern från Göteborg.

Elisabet Lann ålder – hur gammal är hon?

Den svenska politikern Elisabet Lann föddes den 18 februari 1977. Det betyder att hon blir 49 år i början av 2026.

Elisabet Lann parti – är hon medlem i Kristdemokraterna?

Ja, Lann är medlem i Kristdemokraterna. I partiet har hon innehaft flera olika uppdrag.

Har Elisabet Lann varit kommunalråd i Göteborg?

Ja, Elisabet Lann har sedan 2019 varit kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborgs kommun, enligt hennes profil på partiets hemsida.

Det är dock inte den enda rollen hon innehaft de senaste åren.

Foto: Adam Ihse/TT

Elisabet Lann cv – vad har hon jobbat med?

Lann har arbetat med följande uppdrag för Kristdemokraternas räkning i Göteborg:

Kommunalråd

2:e vice ordförande i Göteborgs stads äldre- samt vård och omsorgsnämnd

Ledamot i kommunstyrelsen

Ledamot i kommunfullmäktige

Ledamot i kommunstyrelsens personalutskott

”Elisabet sitter även i Kristdemokraternas partistyrelse och partistyrelsens verkställande utskott. Hon är styrelseledamot i Kristdemokraternas partiavdelning i Göteborg”, skriver partiet om henne på den egna profilsidan på hemsidan.

Blev Elisabet Lann sjukvårdsminister efter Acko Ankarberg Johansson?

Sveriges före detta sjukvårdsminister, Acko Ankarberg Johansson (KD), meddelade den 8 september 2025 att hon lämnar sin post och avgår.

”Jag har idag meddelat min partiledare Ebba Busch och statsminister Ulf Kristersson att jag lämnar mitt uppdrag som statsråd. Riksdagen har också meddelats att jag lämnar mitt uppdrag som riksdagsledamot för Jönköpings län, därmed drar jag även tillbaka min kandidatur till riksdagens nästa mandatperiod”, skrev hon då i en kommentar till Altinget.

Acko Ankarberg Johansson (KD). Foto: Christine Olsson/TT

Elisabet Lann utsågs till Ankarberg Johanssons efterträdare.

Den 9 september 2025 kallade statsminister Ulf Kristersson till en pressträff där det förkunnades att Lann utnämnts till ny sjukvårdsminister.

– Vi vill presentera Sveriges nya sjukvårdsminister, sa han och tittade på Lann som stod bredvid på talarpodiet.

Lann själv var glad över utnämningen men belyste också utmaningarna hon såg framför sig.

– Det känns otroligt hedrande men framfört väldigt viktigt. Svensk sjukvård håller hög kvalitet men de stora problemen är de långa väntetiderna och att vården är ojämlik, sa hon.

Kollapsade Elisabet Lann under en pressträff?

Ja, i slutet av pressträffen föll Elisabet Lann ihop efter att hon lämnat över ordet till Jakob Forsmed (KD). Ebba Busch var snabbt framme hos kollegan som repade sig efter en stund.

– Det här var inte riktigt en vanlig tisdag, och så här kan det gå när man får blodsockerfall, sa Lann själv enligt Aftonbladet.

Foto: Skärmavbild Regeringskansliet pressträff

Foto: Skärmavbild Regeringskansliet pressträff

Elisabet Lann utbildning – har hon någon examen?

Enligt den egna profilen på LinkedIn har Lann studerat vid Göteborgs universitet, där hon har en magisterexamen i Freds- och utvecklingsstudier samt Statsvetenskap. Magisterutbildningen avslutades i Jerusalem där hon studerade tillsammans med palestinier och israeler, uppger hon. Examen tog hon 2003.

Därefter har hon dessutom läst förberedande konststudier vid Folkuniversitet 2012.

Har Elisabet Lann partner?

Ja, Lann har på sin egen Instagram lagt upp en bild där hon 2024 förkunnade att hon var gift.

Har Elisabet Lann barn?

Huruvida Lann har barn är inte känt.

Har Elisabet Lann Instagram och X?