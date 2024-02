Streamingtjänsten Disney Plus planerar att införa restriktioner mot delning av lösenord för sina amerikanska användare under 2024. Detta är ett steg som företaget anser nödvändigt för att öka intäkterna per användare (ARPU), ett nyckelmått som streamingtjänster strävar efter att förbättra.

Nya betalningsplaner

I samband med dessa förändringar har Disney Plus också annonserat nya prenumerationsplaner och ny prissättning i Australien, vilket ger en indikation på hur företaget kan strukturera sina erbjudanden globalt och i Sverige framöver. Från och med den 5 mars 2024 kommer det att finnas två olika prenumerationsalternativ tillgängliga för australiensiska kunder: En standardplan och en premiumplan.

Standardplanen erbjuder upp till 1080p HD-video och ljud upp till 5.1, medan premiumplanen erbjuder upp till 4K UHD & HDR-video samt Dolby Atmos-ljud. Premiumplanen ger även möjligheten till 4 strömmar samtidigt jämfört med standardplanens två.

Följer Netflix exempel

Denna strategi från Disney följer i fotspåren av Netflix, som tidigare infört liknande åtgärder för att begränsa möjligheten att dela lösenord med andra.

Efter att ha tillåtit lösenordsdelning under mer än ett decennium, beslutade Netflix att sätta stopp för denna praxis till följd av abonnentförluster och en kraftig intäktsminskning under det första kvartalet 2022. Detta var första gången på tio år som Netflix förlorade abonnenter. I ett försök att öka intäkterna stoppade Netflix lösenordsdelningen, höjde priserna och lanserade en prenumeration med annonser.

Enligt Reuters ledde åtgärderna till stark tillväxt av antalet abonnenter i de länder där lösenordsdelning begränsades, med en tillväxt på sex miljoner abonnenter under andra kvartalet 2023, inklusive över en miljon i USA och Kanada. I det tredje kvartalet 2023 växte antalet nya abonnenter till 8,8 miljoner, en ökning från 2,4 miljoner nya abonnenter under samma period föregående år.

Inte kommit till Sverige

Disney Plus siktar på att dessa nya restriktioner och prenumerationsplaner inte bara kommer att förbättra deras ekonomiska resultat utan även leda till en mer rättvis användning av tjänsten, där användarna betalar för det värde de faktiskt konsumerar.

När och om dessa förändringar kommer till Sverige är inte bekräftat, men Netflix introducerade nyligen restriktioner mot lösenordsdelning även i Sverige, så det är inte otänkbart att Disney Plus gör samma sak.

Informationen och texten i artikeln är framtagen med hjälp av AI-verktyg. Den är därefter bearbetad och faktagranskad av Nyheter24