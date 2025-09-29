Därför ska du sälja bostaden och bo i hyresrätt istället

Funderar du på att köpa bostad? Eller går du i tankar på att sälja och flytta till en hyresrätt? Valen kan vara svåra, men faktum är att det finns fördelar med bägge delarna. Inte minst att bo i hyresrätt, menar boendeekonomen Claudia Wörmann.

Att äga sin bostad brukar för det allra mesta vara mer fördelaktigt än att hyra. Eller?

Fördelar med att hyra bostaden – istället för att köpa

När du äger din bostad kan du räkna in amortering av ditt bolån som en form av sparande eftersom att det minskar skulden till banken och således ökar din egen nettoförmögenhet.

Vilka fördelar kan då finnas med att hyra istället?

Jo, faktum är att det i väldigt många fall är bättre att börja hyra bostaden. Inte minst i sin ungdom, det slår boendeekonomen Claudia Wörmann fast.

– Privatpersonen i mig tycker att det många gånger är bättre att som ung börja med att hyra sin bostad, och då syftar jag till ett förstahandskontrakt som ofta är billigare än att hyra i andrahand, säger hon och fortsätter:

– I den bästa av världar kan man som ung få tag i en tillräckligt billig bostad att hyra så att det kan bli pengar över för att spara.

Claudia Wörmann arbetar som boendeekonom på Hypoteket. Foto: Pressbild

Ekonomen: Du kan bli begränsad av dina lån

Att istället ha en sparrutin är viktigt, inte minst tidigt i livet, menar hon. Inte minst då livet har förmågan att ta oväntade vändningar även när man är ung.

– Det kan handla om att vilja resa eller studera utomlands, eller så träffar man kärleken på andra sidan jordklotet eller på en annan plats. När den första bostaden innebär lån blir man mer begränsad i sina livsval, tror jag. Samtidigt kan det vara positivt att tidigt komma in på den ägda marknaden, det borgar för att du kan göra din så kallade bostadskarriär.

Det innebär att du faktiskt kan anpassa bostadens storlek efter de egna behoven.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Kan bli svårt att komma in på bostadsmarknaden

Att hyra sin bostad innebär dessutom att du får en förändrad hyra en gång om året. Bor du i en hyrd bostad som är så pass dyr att du inte kan spara blir det svårare att komma in på den ägda bostadsmarknaden senare om du skulle vilja det, vilket i många fall kan tala för att du någon gång i livet bör sikta på att köpa bostaden snarare än att hyra.

– Jag kan tänka mig flera situationer där att hyra är att föredra. Som ung. Din bostad utanför föräldrahemmet. Givet att det är en billig hyreslägenhet kan du lära dig att ha ett hushåll, du lär känna omgivningen där du hyr och kan med en låg hyra sätta en bra rutin för ditt sparande.

Separerar man å andra sida, och således går från gemensam till egen ekonomi, kan det bli svårt att ha råd att köpa bostad. Men även här kan Wörmann se en fördel.

– Jag kan se en fördel med att hyra en bostad med tillräckligt låg hyra så att du kan landa mjukt.

Då ska du sälja bostaden och hyra istället

Ofta försämras också ekonomin och orken på ålderns höst. Därför kan det vara fördelaktigt att sälja bostaden och flytta till en hyresrätt på äldre dar för att underlätta ansvarsbördan i livet.

– Du slipper underhåll och kan kanske njuta av en vinst från din försäljning som kan sätta guldkant på livet.

Boendeekonomen Claudia Wörmann menar att den som hyr men gärna vill köpa bostad ska försöka ha utrymme i ekonomin så att det går att spara en slant – varje månad.