Sista dagen att söka bidrag i dag – svenskarna som berörs

Den 30 september är sista dagen för svenskar som befinner sig mitt i arbetslivet, men som valt att studera, att söka bidrag och eventuellt lån från CSN.

Du som befinner dig mitt i arbetslivet och vill studera har möjlighet att ansöka om omställningsstudiestöd.

Det består av bidrag och ett valfritt lån. Studiestödet kan som längst ges i 44 veckor och är tänkt att göra det möjligt för vuxna att studera eller vidareutbilda sig mitt i arbetslivet för att på så sätt öka attraktiviteten på arbetsmarknaden.

Foto: Jessica Gow/TT

Vad är omställningsstudiestödet? Ett statligt stöd för dig som befinner dig mitt i arbetslivet och som vill utbilda dig. Du kan få max 80 procent tidigare lön.

Du kan som mest få 5 580 kronor per vecka 2025.

Du kan ha omställningsstudiestöd om du studerar på heltid eller deltid.

Du ska vara mellan 27 och 62 år för att få ta del av stödet.

Du ska ha arbetat sammanlagt minst 8 av de senaste 14 åren.

Du ska ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna. Källa: CSN.se

Sista dagen – då stänger CSN ansökan

För att ansöka om studiestödet till höstterminen 2025 gäller det att agera snabbt. Centrala Studiestödsnämnden, CSN, rapporterar nu på den egna hemsidan om sista dagen för dig att söka.

”Tisdagen den 30 september klockan 23.00 stänger vi ansökan för omställningsstudiestödet”, uppger de.

1 oktober öppnar ansökan igen

Du som planerar att sätta dig vid skolbänken till våren 2026 istället behöver inte stressa. Men från och med den 1 oktober klockan 20.00 kan du åtminstone skicka in din ansökan till CSN.

”Den 1 oktober klockan 20.00 öppnar vi upp ansökan igen för den nya ansökningsomgången. Då kan du ansöka om omställningsstudiestöd för en period som startar någon gång mellan den 1 januari och den 30 juni 2026”, skriver CSN i informationsrutan på den egna hemsidan.