Seniorer uppmanas agera när BankID slutar fungera i mobilen

2026 slutar BankID fungera i en mängd mobiler. Nu uppmanas framför allt seniorer att agera i tid för att inte behöva betala tusentals kronor på ny teknik.

I början av 2026, närmare bestämt i mars 2026, kommer äldre mobiltelefoner inte längre klara av att hantera BankID. Orsaken till att BankID kommer sluta fungera i äldre mobiler, något som berör tusentals svenskar, är på grund av operativsystemen i enheterna. Telefoner med de Android 8 eller iOS 15, eller ännu äldre, kommer inte längre kunna uppdateras, vilket kommer resultera i att inga fler uppdateringar görs i BankID-appen heller. Det innebär också att säkerheten blir bristfällig.

Nyligen rapporterade Nyheter24 om det faktum att många snart kommer stå utan möjlighet, eller med en bristfällig sådan, att använda banktjänster genom BankID.

Fakta: BankID 2025 – så användes tjänsten 2024 användes BankID 7,6 miljarder gånger för legitimeringar och underskrifter. 2024 uppgick dessutom det totala användarantalet till 8,6 miljarder. 2024 ansågs 99,9 procent av folkbokförda svenskar, i åldrarna 18 till 67 år, ha ett BankID. 2024 var 7 500 företag, myndigheter och organisationer anslutna till tjänsten. Källa: BankID

Kritik mot att BankID slutar fungera i mobilerna

Äldre operativsystem i gamla mobiler kommer alltså sätta krav på användaren. Detta har fått Peter Sikström, generalsekreterare för SPF Seniorerna, att uttrycka sig i frågan. Han anser att det är minst sagt problematiskt och sätter höga krav på landets äldre.

– Ingen vet hur många som kommer att drabbas och tvingas köpa en ny mobil för att deras gamla inte klarar uppdateringen, säger han i en intervju med tidningen Senioren.

Peter Sikström. Foto: Pressbild SPF Seniorerna.

Han menar att kostnaden för att uppdatera sin hemelektronik kan landa på flera tusentals kronor, något som den enskilda individen får ta notan för trots att det är bestämt från politiker att digitaliseringen ser ut som den gör. Istället hade Sikström velat se att man hade pengar i pensionssystemet så att seniorerna har råd att håla sig uppdaterade, så även digitalt. Inte minst när BankID själva håller tjänsten uppdaterad av säkerhetsskäl och för att skydda användarens data och personliga information. Risken för bedrägerier har ju med tiden blivit allt mer vanligt förekommande.

– Digitala bedrägerier är ett stort och växande problem. Det är klart att tjänsten ska vara säker, så att ens identitet och pengar inte blir stulna.

Uppmaningen till äldre: Dessa mobiler ska ni köpa

Men den som går i villfarelsen om att den måste köpa en splitter ny mobiltelefon för tiotusentals kronor, för att på så sätt hålla sig ajour med tekniken och inte minst för att kunna ha BankID, misstar sig. Orsaken till att äldre mobiler inte kan ha tjänsten är på grund av de föråldrade operativsystemen som inte kommer uppdateras. Men det finns fullgoda mobiler på andrahandsmarknaden som har ett betydligt nyare operativsystem, men som inte kostar skjortan.