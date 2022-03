Perus skolor öppnar igen

Landets drygt sju miljoner elever har – i bästa fall – fått undervisning på distans sedan karantänsregler under coronapandemin stängde skolorna den 16 mars 2020.

Peru hade under pandemin ett av världens högsta dödstal per capita, mer än 6 400 döda per en miljon invånare. Enligt officiella siffror smittades 3,5 miljoner personer varav 211 000 dog i covid-19.