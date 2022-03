Mannen har förlorat både talförmågan och förmågan att röra på sina ögon till sjukdomen ALS. Det gjorde att han under flera månader inte kunde kommunicera alls med någon i sin närhet.

Något han nu kan tack vare ett hjärnimplantat som kan avläsa information från nervceller i mannens hjärna, rapporterar The Independent.

Har aldrig testats tidigare

Mannen gav samtycke till att genomgå operationen år 2018 när han fortfarande kunde röra sina ögon och kunde kommunicera genom ögonstyrd datorkommunikation. Det är första gången man har testat den här typen av teknologi på någon som är helt “låst” i sin egen kropp, och man har inte tidigare vetat om det var möjligt alls för någon i det tillståndet att kunna kommunicera igen.

– Denna studie svarar på en långlivad fråga om huruvida personer med locked-in syndrom – som har förlorat all sin muskelkontroll, inklusive rörelser i ögonen eller munnen – också förlorar hjärnans förmåga att skapa signaler för kommunikation, säger Dr Jonas Zimmermann, forskare vid the Wyss Center, till The Independent.

“Jag älskar min coola son”

Det tog tre månader och flera misslyckade försök innan mannen kunde börja kommunicera med hjälp av implantatet.

Men nu har han kunnat be om att få lyssna på sitt favoritband, be sin mamma om en huvudmassage och interagera med sin fru och 4-åriga son, helt och hållet med sina tankar. Bland annat ska ha han ha sagt: “Jag älskar mina coola son”, rapporterar tidningen.

Mannens första hela mening ska dock ha varit: “Jag vill ha en öl”. Om mannens önskan uppfylldes framkommer inte.