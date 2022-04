EU varnar Ungern om indragna medel

När EU-länderna 2020 tog fram unionens långtidsbudget ingick en skrivning – enligt kritiker urvattnad – om att förhindra att EU-medel utbetalas till länder som inte följer grundläggande rättsstats- och demokratiprinciper.

Nu kan skrivelsen för första gången få reella följder.

— EU-kommissionen kommer nu att skicka en formell varning om att mekanismen (om att dra in bidrag) har satts i gång, sade ordföranden Ursula von der Leyen i EU-parlamentet och möttes av applåder från stora delar av kammaren.

Ungern hade då redan informerats om att varningen skulle komma.

— Vi gav dem vår tydliga ståndpunkt att det handlar om problem med korruption, sade von der Leyen.

Ungern hotade tillsammans med Polen under förhandlingarna att lägga in sitt veto om villkoret skrevs in i budgeten. Premiärminister Viktor Orbán sade då att det handlar om "utpressning" från länder och politiker i väst som ogillar hans politik.

Hans stabschef Gergely Gulyás säger nu att EU begår ett stort misstag.

"Straffa inte de ungerska väljarna bara för att de uttrycker en åsikt som inte faller Bryssel i smaken", säger han i ett uttalande.

Den formella varningen kommer bara dagar efter att Orbán valdes till en fjärde mandatperiod på premiärministerposten. I sitt segertal i söndags sade han bland annat:

— Vi har tagit en klar seger, en seger så stor att den kanske kan ses från månen – och definitivt från Bryssel.