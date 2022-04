Zelenskyj: Ryska styrkor bygger tortyrkammare

— Där byggs tortyrkammare. De för bort representanter från lokala myndigheter, säger Zelenskyj i ett tal på söndagskvällen.

Zelenskyj påstår också att pengar och humanitärt bistånd har stulits, vilket leder till matbrist.

En intensifierad rysk beskjutning av Ukrainas näst största stad, Charkiv, har dödat 18 människor och skadat 106 de senaste fyra dagarna, säger Zelenskyj.

— Det är inget annat än avsiktlig terror. Granatkastare, artilleri mot vanliga bostadsområden säger presidenten, som säger att en rysk offensiv i östra Ukraina inleds inom en snar framtid.

Enligt tankesmedjan Institute for the Study of War verkar de ryska styrkorna i öst främst få förstärkningar i form av dåligt utbildade värnpliktiga, och att där råder bristande moral och brist på materiell. Enligt tankesmedjan verkar det osannolikt med en offensiv där de kommande dagarna.