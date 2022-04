Oroligt när polis stoppade marsch i Jerusalem

Den senaste veckan har hundratals skadats i sammandrabbningar mellan palestinier och israelisk polis på Tempelberget i Jerusalem.

När ultranationalister för ett knappt år sedan genomförde en liknande protestmarsch svarade islamistiska Hamas med raketattacker mot Israel, vilket utlöste ett elva dagar långt krig mellan mellan Israel och extremister i Gaza.

Trots att marschen nu stoppades avfyrades en raket från Gazaremsan in i Israel. Ingen person skadades dock enligt den israeliska militären.

Israel meddelande under kvällen att i stort sett samtliga vägar in och ut ur Västbanken och Gaza kommer att hållas stängda från torsdag kväll till söndag, under den judiska påsken pesach.