Sökes: Personal till Antarktis postkontor

Just nu letar postkontoret i Port Lockroy efter fyra anställda som är beredda att arbeta där under södra halvklotets sommar, fem månader från november i år, rapporterar The Washington Post.

Den stiftelse som ansvarar för utposten, brittiska Antarctic heritage fund, varnar för att det inte är ett vanligt kontorsjobb. De fyra anställda bor och jobbar tätt ihop, utan rinnande vatten, internet och mobiltelefoner. Och duscha, det kan man i bästa fall göra på de fartyg som lägger till vid utposten.

Koll på pingviner

Arbetsuppgifterna går till största delen ut på att hålla efter det lilla posthuset, och att hålla koll på pingviner. Dels ska pingvinerna i forskningssyfte kartläggas, dels ska personalen hålla rent efter djuren.

— Det är mycket bärande på lådor över hala klippor. Och det går mycket tid åt att tvätta bort pingvinbajs, säger Lucy Dorman, som gjort två vändor i Port Lockroy, till tidningen.

— Men man vänjer sig och ger pingvinerna företräde. Det är ett privilegium att få leva så nära den vilda naturen.

Trivseln viktig

Och själva brevhanteringen då? Den kommer från de runt 18 000 turister som kommer till platsen varje år och skickar brev och vykort. Samma turister ska även guidas runt den gamla militäranläggningen.

Om livet långt bort från civilisationen låter lockande brådskar en ansökan på, och det gäller dessutom att skaffa sig ett brittiskt arbetstillstånd. Annars är ett glatt humör viktigast.

— Det viktigaste är att hitta fyra personer som trivs ihop, de kommer inte så lätt kunna gå undan för sig själva, säger Lucy Dorman.