Polischef stängs av efter skoldådet i Uvalde

Skälet bakom avstängningen är att det fortfarande återstår en rad oklarheter kring polisens agerande vid masskjutningen, enligt Uvaldes skoldistriktschef Hal Harrell, som fattade beslutet.

Den lilla skolpoliskåren i Uvalde är administrativt en del av skoldistriktet.

"Ända sedan denna fruktansvärda händelse inträffade har jag sagt att distriktet kommer att vänta tills dess att utredningen är klar innan man fattar några personalbeslut", säger Harrell i ett uttalande.

"På grund av oklarheterna som kvarstår och det faktum att jag inte vet när jag kommer att få ta del av resultaten från utredningen har jag beslutat att arbetsbefria polischef Pete Arredondo".

18-årige Salvador Ramos gick in på Robb Elementary klockan 11.33 den 24 maj och fortsatte in i ett klassrum. Kort därpå öppnade han eld. Bara minuter senare anlände elva poliser till skolan och därefter anslöt ytterligare patruller. Trots det gick man inte in i klassrummet förrän vid 12.50.

Flera parallella utredningar efter massmordet har riktat in sig på just den sena responsen från polisen.

Arredondo, som är chef för polisen i Uvaldes skoldistrikt och ansvarig för insatsen, har fått mycket kritik för sin hantering av situationen.