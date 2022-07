Rysk tv, vapensköld och krigslag i Charkiv

Enligt USA-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) är åtgärderna, som införts av det ryska ockupationsstyret i området, ett led i Kremls strävan att införliva delar av regionen i Ryssland. Enligt ISW kallar ockupationsstyret Charkivregionen för en "omistlig del av Ryssland".

Åtgärderna "förstärker ISW:s tidigare bedömning om att Kreml har större territoriella mål än att inta regionerna Donetsk och Luhansk, och till och med södra Ukraina", skriver tankesmedjan i en rapport.

Strategin påminner om vad ryska ockupationsstyren gjort i andra delar av Ukraina som Ryssland tagit kontroll över.

Stora delar av Charkivregionen är fortfarande under ukrainsk kontroll, däribland staden Charkiv, Ukrainas näst största, som varit skådeplats för hårda strider sedan början av kriget.