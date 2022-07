Nya ryska attacker mot Svartahavskusten

Odessa har attackerats igen, meddelade regionens militära chef Serhij Bratjuk på Telegram på tisdagen. Enligt ukrainsk militär attackerades den viktiga hamnstaden med robotar avfyrade från flygplan från Svarta havet.

I Odessa-regionen träffades flera byggnader i byar längs med kusten. I Mykolajiv-området träffades hamninfrastruktur, enligt Ukraina.

Timmar efter de nya attackerna mot södra Ukraina sade Kirill Stremousov, representant för det Moskva-trogna lokala styret i Kherson-regionen, att Odessa och Mykolajiv snart kommer att "befrias" av ryska trupper.

— Kherson-regionen är befriad för alltid, sade Stremousov, enligt den statliga ryska nyhetsbyrån RIA Novosti.

Samtidigt tycks Ukraina planera en motoffensiv i södra delen av landet.

Storbritannien: Inga militära mål

Ryssland bombade Odessa redan den gångna helgen, kort efter att ha skrivit under ett avtal som skulle göra det möjligt att frakta ut spannmål från Ukraina och över Svarta havet, bland annat via Odessa.

Ryssland medgav attacken, men sade att den riktats mot militära mål. Storbritanniens försvarsdepartement skriver dock i en underrättelserapport att det inte finns någonting som tyder på att militära mål fanns i det attackerade området.

Ryssland ser Ukrainas användande av sjömålsrobotar som ett stort hot mot sin Svartahavs-flotta, enligt Storbritanniens försvarsdepartement.

— Det har underminerat invasionsplanen att Ryssland inte realistiskt sett kan försöka sig på en attack från havet för att erövra Odessa, säger Storbritanniens försvarsdepartement i rapporten, och fortsätter:

— Ryssland kommer fortsätta prioritera sina försök att förstöra Ukrainas möjlighet att försvara sig mot attacker från stridsfartyg.

Rapporten tillägger att Rysslands träffsäkerhet sannolikt försämras av daterad underrättelseinformation och dålig planering.

"Allting bombas"

I östra Donetsk-regionen fortsatte bombningarna längs med hela frontlinjen. De största städerna i regionen, däribland Bachmut, Avdiivka och Toretsk, ska ha utsatts för attacker.

Donetsk guvernör Pavlo Kyrylenko anklagade ryska trupper för att använda klusterammunition och upprepade sina uppmaningar till civila att ge sig av.

— Det finns inte en trygg plats kvar, allting bombas, men det finns fortfarande evakueringsvägar för civila, sade Kyrylenko i ett tv-framträdande.

Den Washingtonbaserade tankesmedjan The Institute for the Study of War rapporterar att Ryssland använder legosoldater från det ryska militärföretaget Wagnergruppen, som av människorättsorganisationer anklagats för tortyr och krigsförbrytelser, för att erövra kraftverket Vuhledar i de nordliga utkanterna av byn Novoluhanske. Men de ryska trupperna har gjort "begränsade framsteg" där, enligt Ukraina.

Rysslands fokus har legat på att erövra Bachmut.

— Ryska trupper har gjort mindre framsteg söder om Bachmut men kan troligen inte använda dessa till att ta full kontroll över staden, säger The Institute for the Study of War.

Attacker mot civila

Ryssland har fortsatt sina attacker mot civil infrastruktur i Ukrainas näst största stad Kharkiv och den omkringliggande regionen.

Enligt Oleg Sinegubov, guvernör i Kharkiv, återupptogs attackerna i gryningen och skadade en bilhandel.

— Ryssarna riktar medvetet in sig på civil infrastruktur som sjukhus, skolor och biografer, sade Sinegubov i ukrainsk tv.

— De skjuter på allting, även köer till humanitär hjälp så vi uppmanar alla att undvika folksamlingar.

Den tyska utrikesministern Annalena Baerbock sade vid ett besök i Prag att Moskva är ute efter "fullständigt underkuvande av Ukraina och dess folk". Hon sade vidare att "vi måste vara beredda på att det här kriget, som Ryssland utför med absolut brutalitet, kommer att pågå i månader".