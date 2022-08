Polischef sparkas efter skolmassakern i Uvalde

Beskedet kommer efter en tid där missnöjet med hur polisen hanterade masskjutningen pyrt sedan detaljer om ingripandet klargjorts.

Beslutet, som blev klart sent på onsdagskvällen, fattades av en oenig styrelse i Uvaldes skoldistrikt under ett möte där föräldrar och överlevare samlats för att lyssna.

Arredondo, som inte själv närvarade, är den första som förlorar jobbet i kölvattnet efter en av de värsta skolskjutningarna i USA:s historia.

Möttes av jubel

Åhörarna jublade efter att avskedet klubbats och en del av föräldrarna lämnade mötet i tårar. Många av Uvaldes invånare vill nu se att fler av de polisanställda som deltog i insatsen tvingas lämna sina tjänster.

Shirley Zamora, mamma till en elev på Robb Elemantary där dådet skedde, anser inte onsdagens avsked bör vara det sista.

— Detta är bara början. Det här kommer bli en lång process, säger hon.

Arredondo, som varit avstängd från sitt arbete sedan 22 juni, är den som granskats hårdast av de nära 400 poliser som larmades till skolan – och som sedan väntade i över 70 minuter innan de konfronterade gärningsmannen.

Den sparkade polischefen har fått särskild hård kritik för att han inte beordrade poliserna på plats att agera i ett tidigare skede.

Tillbakavisar anklagelser

Själv tillbakavisar han dock anklagelserna. Bara minuter innan onsdagens möte började publicerade hans försvarsadvokat ett 17 sidor långt försvarstal, där Arredondo utmålar sig själv som en modig polisman vars sansade beslut räddade livet på andra elever.

Han hävdar även att han ett år före attacken varnade om säkerhetsbrister i distriktets skolor och att han i själva verket inte alls var den som var ansvarig för insatsen.

Det var den 24 maj klockan 11.33 som 18-årige Salvador Ramos gick in på Robb Elementary och fortsatte in i ett klassrum. Kort därpå öppnade han eld. Bara minuter senare anlände elva poliser till skolan och därefter anslöt ytterligare ett stort antal patruller. Trots det gick man inte in i klassrummet förrän vid 12.50.