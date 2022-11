Guvernörsvalen – en upptakt inför 2024?

Guvernörerna är de högsta verkställande ledarna inom USA:s 50 delstater och fem territorier. De har rätt att ta initiativ till ny lagstiftning på delstatsnivå, men också viss vetorätt (som i de flesta fall kan åsidosättas av delstatsparlamenten). De är i regel högsta befälhavare för sin delstats nationalgarde och har rätt att utnämna många högre ämbetspersoner.

Mandaten sträcker sig över fyra år, förutom i delstaterna Vermont och New Hampshire där guvernörerna sitter på tvåårsmandat.

Inför mellanårsvalen den 8 november 2022 så är 28 av delstaternas guvernörer republikaner och 22 demokrater.

I mellanårsvalen hålls guvernörsval i 36 delstater (Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Kalifornien, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Vermont, Wisconsin och Wyoming) samt i tre territorier (Guam, Nordmarianerna och Amerikanska Jungfruöarna).

20 guvernörsposter som hålls av Republikanerna står på spel, samt 16 som hålls av Demokraterna.